ERA CANILLITA, ES MADRE DE 5 HIJO, ESTÁ ENFERMA Y NECESITA AYUDA DEL ESTADO

Vecinos del barrio Juan XX III manifestaron ante nuestras páginas su preocupación por el estado de salud que está atravesando una vecina y además por las condiciones de precariedad en que vive la mujer que es madre de 5 hijo y la vivienda es muy precaria. Los vecinos piden asistencia del Estado, de manera urgente.

En este sentido, Graciela, vecina de la señora que necesita ayuda de manera urgente. “Ella es se llama Marcela Ocampo, es una vecina muy joven, es una joven madre de unos 27 años. Ella es madre de 5 chicos y se crio siendo canillita porque siempre vendía el diario El Sol en la esquina de San Lorenzo y Alvear”, dijo y recordó que “Marcela siempre trabajó para darle de comer a sus hijos pero ahora Marcel está pasando por una necesidad extrema porque su situación es muy fea y es muy triste porque ella tiene cáncer y ella dice que la enfermedad ya le tomó todo el cuerpo”, lamentó Graciela.

Del mismo modo la vecina del barrio Juan XX III, quien vive a pocos metros del domicilio de la señora que necesita ayuda, señaló que: “por la situación de salud que está atravesando Marcela, ya le han extirpado un riñón y es por eso pido desesperadamente ayuda del Estado, que la gente de Salud o de Bienestar Social se ocupen de esta señora. Que vean en la situación que vive una madre que lucha contra una enfermedad terminal y nadie se ocupa de ella y no es digno que viva así una mujer que está operada”, acotó y señaló que “Marcela Ocampo vive con algunos de sus hijos porque algunos de los hermanitos se tuvieron que ir a vivir con los hermanos de ella porque Marcela así como está postrada no puede trabajar y no da para mantenerla”, dijo y acotó que “ella vive acá en calle Presbítero del Castillo Bis, entre Antonio de Luque y Monseñor De Andrea”, vive en una casita muy precaria”, resaltó Graciela.