COLECTIVEROS RECLAMAN UN URGENTE AUMENTO DEL BOLETO EN CONCORDIA

“EL GOBIERNO NOS DEBE PLATA”

En los cooperativistas del transporte urbano de nuestra ciudad hay un notable malestar por el constante aumento en los precios del combustible y demás insumos para el transporte de pasajeros. Reclaman un aumento del boleto de manera urgente y rezongan que el gobierno les debe plata. “Nos tienen como un cero a la izquierda y así no podemos seguir”, admitieron.

En diálogo con Cesar Morán, titular de la Cámara de Transporte de nuestra ciudad, señaló que: “yo el lunes hablé por el aumento del boleto y dije que yo quería mandar la nota y eso es lo que tengo que hacer”, reconoció y agregó que “el tema de la nota es para el pedido del aumento del boleto -dijo Morán- la semana que viene la voy a pasar porque es imposible mantenerse hoy de esta forma no podemos seguir porque, por ejemplo, estamos con el problema del faltante del gasoil que, no se consigue y lo estamos pagando muy caro porque actualmente lo estamos pagando alrededor de $140 y en algunas partes se paga $160 y $180, y la verdad es que así ya no se puede seguir”, admitió el colectivero.

Posteriormente, en ese mismo tono de preocupación, Morán comentó que: “la verdad es que así como estamos no nos dan los números porque con el aumento del combustible y con el aumento de las cubiertas, ya se nos hizo todo inalcanzable porque es imposible que nos podamos mantener así”, dijo y reiteró que “vamos a pedir aumento para ver qué posibilidades hay porque es imposible mantenerse de esta forma”, admitió.

Más adelante, Morán dijo que: “la Unión Tranviaria Automotor (UTA) está peleando por el aumento de $150.00 a los choferes y con qué miérda pagamos esa plata. Es imposible de mantenerse, así que por lo menos y encima el gobierno no acierta porque nos está debiendo plata y ese es un tema muy complicado”, recordando que “se sigue hablando del paro y se levantó el paro que iba a ser de 72 Hs, a pesar de que en Concordia no lo hacen porque es imposible hacerlo acá, pero queremos darle un poco de apoyo a esa gente”, dijo y rezongó: “nos tienen como un cero a la izquierda”, reprochó finalmente Morán.