ZABALETA DETALLÓ SOBRE LA IMPUTACIÓN DE “HOMICIDIO CULPOSO” A UN CONDUCTOR

En relación al accidente que le costara la vida al joven Benjamín Uliambre Canaveri, a raíz de una maniobra realizada por Juan José Pessolani, quien conducía un Mercedes Benz, el martes 30 de noviembre sobre la avenida Monseñor Rösch, el fiscal Fabio Zabaleta imputó al conductor del vehículo por el delito de “homicidio culposo”.

Puntualmente sobre este tema, Zabaleta comentó que: “la causa que se está investigando por la cual se lo imputó de “Homicidio Culposo” al señor Juan José Pessolani, ya se le hizo conocer el hecho que se le imputa y las pruebas que hay en su contra. Se hizo el acto de declaración del imputado, donde el imputado dio su versión de los hechos, es fue el principal acto de defensa que tiene el imputado”, detalló Zabaleta.

Posteriormente, el fiscal que entiende en la causa, acotó que: “dentro de los actos de defensa que propuso el imputado es realizar una pericia accidentológica, es decir, una pericia de parte que, si bien lo va a hacer un perito oficial, es una pericia propuesta por esa parte y en ese trámite hoy está la causa”, aclaró el fiscal.

“NADA ME VA A DEVOLVER LA VIDA DE MI HIJO”

En diálogo con nuestras páginas, Diego Uliambre, padre del jovencito fallecido, expresó que: “respecto de la causa por la muerte, en todo caso, el homicidio de mi hijo Benjamín, ya tomamos conocimiento que quedó imputado en la causa por homicidio culposo el Dr. Pessolani”, dijo y admitió que “muy a mi pesar, yo no estoy de acuerdo con la imputación, pero tampoco voy a juzgar la decisión que tomó el fiscal Fabio Zabaleta”, reconociendo que “si el fiscal considera que es así, él tendrá sus motivos y sus razones para imputarlo con esa caratula al Dr. Pessolani”, dijo y admitió que “nada de lo que pueda resolver la justicia no me va a devolver la vida de mi hijo”, expresó Diego con profundo dolor.

EL ACCIDENTE

El fatal siniestro vial se produjo el martes 30 de noviembre sobre la avenida Monseñor Rösch, a pocos metros de su intersección con calle Marta Avalos; en inmediaciones de Villa Zorraquín. Allí, a raíz del siniestro terminó perdiendo la vida, Benjamín Uliambre Canaveri de 21 años.

Benjamín iba al mando de una moto Honda Tornado de 250 cc. cuando se vio sorprendido por la maniobra de un automóvil marca Mercedes Benz, cuyo conductor -identificado como Juan José Pessolani, de 72 años de edad- intentó girar en U sobre un sector demarcado con doble línea amarilla en la avenida Monseñor Rösch.