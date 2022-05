CONCEJALES QUIEREN GARANTIZAR QUE NO FALTE EL GASOIL EN LOS COLECTIVOS

En la última sesión del Concejo Deliberante, los ediles presentaron un proyecto de ordenanza que tiene que ver con garantizar el vital líquido viscoso para las unidades de trasporte urbano de pasajeros. El proyecto de ordenanza tiende a resguardar el abastecimiento de gasoil para el transporte público en Concordia.

En diálogo con Gastón Etchepare, resaltó que “nosotros habíamos mantenido una reunión con los representantes de las empresas que despachan combustibles en nuestra ciudad, donde ellos nos manifestaban una preocupación por un posible desabastecimiento de los combustibles en nuestra ciudad, que en realidad a la fecha no existe”, y acotó que “lo que pasa es que ellos estaban preocupados porque los convenios con las petroleras se firmaban con determinado tiempo y en esta oportunidad se hicieron sobre la fecha y en este sentido nosotros los concejales vamos a hacer las gestiones con los legisladores provincial y nacionales, también vamos a hablar con los funcionarios para garantizar el abastecimiento de los combustibles en nuestra ciudad y en este sentido presentamos un proyecto de ordenanza (autoría de Lía Solís) para resguardar el abastecimiento para el transporte público en Concordia”, afirmó el concejal.

Por otra parte, en relación al pedido de aumento del boleto ante la suba del precio del gasoil, Etchepare señaló que: “no hubo ninguna modificación al respecto de año acordado en la mesa de negociación”, resaltando que “la última reunión se realizó en el mes de febrero, luego de un arduo debate, nosotros habíamos acordado un aumento en el costo del boleto”, aclarando que “fue el menor en toda la provincia y era para evitar un paro en el transporte y que las empresas no puedan sacar a la calle las unidades. Ese es un acuerdo que nosotros hicimos fue de no volver a aumentar el boleto, y el acuerda era de volver a reunirnos en el mes de septiembre – octubre”, no obstante reconoció que “las empresas nos han pedido que nos volvamos a sentar en la mesa de diálogo y en ese sentido nosotros no tenemos problemas”, dijo y aclaró que “queremos seguir con predisposición al diálogo con las empresas”, recalcando que “no está en nuestras intenciones modificar el precio que nosotros acordamos en el mes de febrero”, acotó.