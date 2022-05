DESDE SALUD SOSTIENE QUE LA CIRCULACIÓN DE OTROS VIRUS HACE QUE EL COVID NO PREDOMINE

Desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia, se refirieron a los altos casos de Covid que se vienen dando en diferentes puntos del país porque consideraron que es notable el aumento de casos a nivel nacional y se está dando donde hay más gente, en los conglomerados como es Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

En este sentido, el Dr. Mauro García, a cargo de la Secretaría de Salud municipal, quien consideró que: “actualmente, como no tenemos restricciones, nos hemos relajado un poco con las medidas de cuidado porque ya no son obligatorias” y sin dudas que esto “seguramente va a traer un coletazo en la ciudad”, no obstante, reconoció que “no va a ser de los que estuvimos viendo en las últimas olas”, admitió profesional.

Posteriormente, el médico a cargo del área de Salud municipal, adelantó ante nuestras páginas que: “la masividad de la vacunación y la circulación de otros virus, como el “Influenza”, va a hacer que el Covid no predomine”, no obstante aclaró que “nosotros desde Salud, insistimos ante toda la población que se continúen con los distintos refuerzos que están estipulados”, dijo y resaltó que “hoy tenemos disponible el segundo refuerzo”, aportando que “tenemos la cuarta dosis para los mayores de 50 años que tengan por lo menos cuatro meses de colocado el último refuerzo”, advirtió el galeno.