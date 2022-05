CERRÓ LA LÍNEA 9 Y ALREDEDOR DE 50 TRABAJADORES QUEDAN SIN SU SUSTENTO

La municipalidad perdió el colectivo y nunca llegó para escuchar a los trabajadores

Sorpresiva paralización de la línea 9 provocó incertidumbre y malestar en la población de la zona norte de nuestra ciudad. Por su parte, os trabajadores aclararon que no fue decisión de ellos cerrar la línea, sino que fueron los mismos propietarios quienes secuestraron las llaves y no dejaron que las unidades salieran a cumplir con su recorrido.

Desde el mediodía del día viernes, a cada colectivo que llegaba a la central, los dueños de la línea les retiraban la llave, se la quedaban y de esa manera el rodado quedaba fuera de funcionamiento. “todos los colectivos de la línea 9 están paralizados, todos los trabajadores de la empresa no pudimos salir a trabajar porque nos quietaron las llaves de los colectivos y sin previo aviso no quieren echar a la calle”, denunció José, uno de los trabajadores del volante, ante cronistas de El Sol-Tele5.

En ese mismo sentido, el trabajador se disculpó porque “no podemos salir en cámara porque después no nos van a querer contratar en ninguna otra línea”, dijo y precisó que “lo que nosotros estamos reclamando son tres meses de sueldos atrasados y encima nunca nos dieron ni una explicación sobre los sueldos”.

Del mismo modo José aclaró que: “nosotros tenemos la mejor predisposición para trabajar, pero nos secuestraron las llaves”, dijo y reiteró que “nos debían casi tres meses de trabajo, nosotros veníamos con la mejor cara para hacer nuestro trabajo, pero sin embargo hoy (por ayer) nos dijeron que los colectivos no salen a la calle y nos secuestraron las llaves de los micros así que no podemos salir a hacer nuestro trabajo”.

Vale destacar que la línea de transporte urbano de pasajeros N°9, es fundamental para los vecinos que viven en la zona norte de la ciudad, fundamentalmente quienes viven en el barrio La Bianca, por lo que desde horas tempranas de ayer había un entendible malestar e indignación por la sorpresiva noticia.

LA MUNICIPALIDAD PERDIÓ EL COLECTIVO

Según lo expresado por José, “nosotros nos comunicamos con la Municipalidad y desde las direcciones nos afirmaron que no tenían idea de que la línea 9 no estaba operando hoy”, dijo y aclaró que “tampoco vino nadie acá a la central de la línea 9 para ver qué era lo que estaba pasando”, dijo y rezongó: “no vino ni Tránsito, ni inspectores, ni Transporte, no vino absolutamente nadie, por lo tanto, vamos a permanecer acá y vamos a acampar acá también.”, advirtieron.

Finalmente, José puntualizó que: “la gran mayoría de los que trabajamos acá tenemos de 10 años de antigüedad para arriba. Somos entre choferes, mecánicos, lavaderos y demás trabajadores, alrededor de 50 personas que nos quedamos sin trabajo. Somos 50 familias que esperan respuestas en medio de un contexto de incertidumbre económica”, espetó.