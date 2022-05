DENUNCIAN EN REDES SOCIALES, UN ACCIDENTE EN LA INAUGURACIÓN DE “COSTA CHAVAL CLUB”

Este sábado reabrió sus puertas la tradicional disco concordiense, antes “Costa Chaval”, hoy se llama “Costa Chaval Club”, al parecer las cosas no les salieron como esperaban los empresarios porque, según expresó a través de las redes sociales una persona que estuvo ahí dentro, de casualidad no pasó a mayores.

La usuaria de Facebook expresó textualmente: “HABLO POR MI, POR MI EXPERIENCIA. LA INAUGURACIÓN fue desde un principio mal, muy mal, una mal organización, más de una hora nos tuvieron afuera porque no nos dejaban entrar (personas que habíamos comprado las anticipadas), recién pude entrar a las 03.00 AM, no pasó ni media hora que se nos cayó un vidrio de zona VIP”, expresó la jovencita, al tiempo que escribió textualmente: “a dos chicas se les cayó en la cabeza el vidrio, yo sentí un ardor en mis piernas, miro para atrás y una chica pidiéndome ayuda”, escribió y admitió que: “no la pude ayudar de lo atontada que quede al ver su frente llena de sangre me tocó mi parte trasera dónde sentí el golpe y mi pantalón rajado, por un milímetro no soy una más de esas chicas”, escribió en Facebook una joven que comentó el accidente en que se vio involucrada cuando, según ella, se les cayó un vidrio encima en la zona VIP.

Costa chaval.