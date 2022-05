DESDE EL MUNICIPIO ACLARARON QUE “COSTA CHAVAL CLUB” CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DE HABILITACIÓN

PERO ADMITIERON QUE “HUBO EXCESO DE CONCURRENTES”

Marcelo Tessani, responsable de Inspección General de la Municipalidad de Concordia, quien se refirió a ese tema puntual, al mencionar que: “el local se encontraba habilitado para esa actividad”, no obstante, aclaró “como es un boliche bailable, se tomaron todos los recaudos necesarios. Van todas las áreas técnicas: Saneamiento Ambiental, Bromatología, Electrotecnia, Obras Privadas, que pidieron una carpeta técnica a un ingeniero que corroboró que estaba todo en orden”, explicó.

Posteriormente, el funcionario comentó que: “todas las áreas informaron que estaba todo bien y se autorizó el espectáculo”, agregando además que “ese accidente ocurrió, lamentablemente porque fue con policarbonato que se lastimaron las chicas, aparentemente”, admitiendo que “a esas cosas uno no las prevé, lamentablemente”, aclarando que “sí se miró de que estuviera todo bien, no es que la Municipalidad no fue o no miró esas cosas”, aseguró.

“SE EXEDIÓ PORQUE HABÍA MUCHA GENTE”

“El lugar tiene una capacidad para 1500 personas -reconoció Tessani- pero se excedió porque había mucha gente afuera y entraron en forma de avalancha cuando el enfermero entró a atender a las chicas. Ahí se complicó”, dijo y resaltó que “para tranquilidad de todos, les pedimos un seguro de $20 millones y una ambulancia de Emergencias Médicas que estaba frente a la puerta, y todo lo que se debe pedir para un boliche que tiene que estar funcionando normalmente”, dijo y reiteró que “La Municipalidad cumplió en todo lo que tenía que cumplir”, concluyó.