JÓVEN ACCIDENTADA EN “COSTA CHAVAL CLUB” HABLÓ DEL GRAVE ACCIDENTE

Una de las jovencitas que resultó con una importante lesión por el cual le aplicaron 6 puntos de sutura, explicó detalladamente lo ocurrido el sábado a la noche en la disco, nos obstante se investiga si la estructura se cayó accidentalmente o fue intencional.

En este sentido, Silvina Moll, una de las jóvenes que sufrió serias heridas en “Costa Chaval Club” en la madrugada de este domingo. “Fui con una amiga a la 1 de la mañana a Costa Chaval Club y entramos sin problemas. No estaba lleno en la entrada y estuvimos normal porque había poca gente para lo que se esperaba para esa noche”, dijo y agregó “estábamos paradas en el centro de la pista, con música tranquila porque no era música como para ponerse a bailar y después de eso nos trasladamos al baño y luego nos quedamos en donde ocurrió el accidente, que sería bien debajo del sector VIP”, reseñó Silvina, al tiempo que recordó: “en ese momento, exactamente no me había fijado la hora, pero de estar paradas mirando a la gente a las 3 de la mañana con mi amiga, de un segundo al otro, me encontré arrodillada en el piso y en la misma caída al suelo, se me estalló la pantalla del teléfono porque justo lo tenía en la mano por si queríamos sacar fotos”, y recordó que “me encontré de repente en el piso y sentía que se me daba vueltas todo. Hasta ahora siento esa sensación. De fondo escuchaba a mi amiga que me gritaba ‘Silvina, ayudame, ayudame, por favor’. En ese momento yo la escuchaba a ella, pero se me movía tanto todo que no sabía cómo hacer. En un momento levanté la mirada y la seguía escuchando a ella que seguía a los gritos y uando levanté la mirada lo primero que vi fue que había un grupo de personas de unos 3 o 4 que estaban levantando una especie de baranda; eran como unos hierros que formaban un rectángulo, similar a los que tienen los balcones, y en el medio había como una especie de policarbonato”, describió la joven.

“SILVINA AYÚDAME POR FAVOR, MI CABEZA ME SANGRA”

Posteriormente, Silvina recordó el momento más difícil. “Cuando la miré, ella me dice ‘Silvina ayúdame por favor, mi cabeza me sangra’, entonces la miro bien y sí, desde la frente hasta el pecho le chorreaba la sangre. Ahí yo me toco mi cabeza, aunque no sentía ni dolor ni nada porque estaba como en otra, y me quedó la mano llena de sangre, me bajó la presión y creo que no me desmayé porque ella me tironeó para irnos. Justo estaba ahí un primo de ella. En ese momento yo no reaccionaba, y la gente que estaba ahí tampoco reaccionaba. No de maldad, sino de la impresión de ver a una persona llena de sangre. Así que el primo la agarró de la mano y ella a mí, y nos fuimos”, contó y reconoció que “debo rescatar que uno de los de seguridad del lugar me preguntó si estaba bien, yo le dije que no y entonces pidió a los gritos a la gente que se corrieran y abrió paso mientras me agarraba a mí de la cintura porque yo no podía ni caminar. Cuando llegamos casi a la puerta de salida nos dijo que esperáramos sentadas hasta que llegara la ambulancia, nos habremos estado más de 2 minutos. El hombre se movió para todos lados, también vino una señora a preguntarnos cómo estábamos y nos trajeron agua. Después de eso salimos y fuimos a la ambulancia que ya estaba ahí. Fuimos al hospital Heras y nos atendió el enfermero que estaba en ese momento. Ahí nos hicieron las primeras curaciones y nos limpiaron el área que estaba cortada”, detalló.

CORTES PROFUNDOS Y POSIBLES SECUELAS POR LAS LESIONES RECIBIDAS

Trasladadas al hospital Felipe Heras, Silvina comentó ante nuestras páginas que: “justo había un neurocirujano que estaba de guardia y la atendió a mi amiga. Lo de mi amiga es mucho más grave porque tiene un corte con forma de herradura, son 15 centímetros aproximadamente de longitud. Mientras yo estaba esperando en la camilla a que me atendiera, no escuchaba lo que decían los médicos. Uno de los enfermeros se asombró de lo que estaba viendo, así que miré bien y pude ver que tenía como una especie de ‘capita’ del cuero cabelludo y se le veía el cráneo. Yo estaba en shock y tenía tanto miedo que miré unos segundos y después no miré más. Los médicos la atendieron a ella, unos 40 minutos, y mientras la atendían, vino una doctora y me suturó a mí. Después de suturarnos, nos dejaron un ratito más en observación. Un familiar mío pidió el traslado hasta el hospital Masvernat porque necesitábamos una tomografía sí o sí”.

Posteriormente, «el médico hizo una historia clínica de cada una, cortita, y enseguida firmó el traslado. En ese momento, el representante del club pidió la ambulancia para que nos trasladen al hospital”. Además, destacó que “hasta ese momento, el chico estuvo muy atento a todo. Nosotros salimos del lugar y ya estaba la ambulancia afuera”.

“Desde el momento en el que llegamos al Masvernat nos hicieron esperar bastante por ser domingo. No había ningún médico y cerca de las 8 de la mañana nos hicieron la tomografía. Nos dijeron que no teníamos nada y a mi amiga le pusieron un inyectable para el dolor. Luego nos fuimos. Los médicos nos dijeron que podíamos estar bien hoy, y que los estudios den buenos resultados, pero que en tres o seis meses podríamos tener secuelas como pérdida de visión o epilepsia. Un montón de cosas horribles que ese es mi miedo hoy”, comentó asustada.

“HABLAMOS CON LOS TRES DUEÑOS”

“En la tarde de ayer (por el domingo) un familiar mío se comunicó con uno de los dueños para tener una reunión y mantenernos al tanto de qué había pasado exactamente, de cuáles habían sido los daños y de los partes que nos habían dado en el hospital -explicó Silvina Moll- la persona accedió sin problemas inmediatamente”, dijo y contó que “hoy a la mañana (por ayer) nos pudimos juntar, estaban los tres dueños y pidieron disculpas de lo sucedido y recalcaron en todo momento que estaban a total disposición de lo que necesitara. Además, dijeron que después de la reunión iban a ir al Seguro para que se hagan cargo del accidente”.

COMENTARIOS EN LAS REDES SOCISALES

Más adelante, Silvina admitió que: “en las redes sociales eran todos comentarios negativos, todo malo, y pensé que los chicos dueños del local bailable se iban a abrir y no se iban a hacer cargo. Yo no los conozco, pero me sorprendieron. Por lo menos hasta ahora veo buena voluntad por parte de ellos y estoy a la espera de que el Seguro se contacte conmigo”.

SE INVESTIGA SI ALGUIEN PUDO HABER TIRADO LA ESTRUCTURA

“Por ahora no puedo brindar más detalles hasta que no se comunique conmigo la gente del seguro y el abogado. Se necesita videos sobre lo sucedido para el seguro y en caso de que sea verdad que alguien tiró la estructura. Se supone que no se cayó por estar mal puesto, sino que alguien lo tiró, así que están investigando”, concluyó Silvina Moll.