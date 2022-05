GRAVE DENUNCIA DE LA ABUELA DE UN NIÑO DE 9 AÑOS, CONTRA UNA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Una abuela denunció a través de nuestras páginas que mandó unos días su nieto a una escuela especial y que luego lo sacó para mandarlo junto a su hermanita, a otra institución educativa. La mujer denuncia que desde la institución donde concurrió tan solo 10 días su nieto, la presionan para que el niño vuelva a esa escuela.

En diálogo con Adriana Escobar, abuela del niño en cuestión, afirmó que: “el nene ahora está concurriendo a otra escuela porque donde estaba concurriendo antes, que era la escuela Especial N1 de nuestra ciudad, hay muchos problemas de maltrato físico y verbal”, aseguró y señaló que “mi nieto tiene 9 años, él me manifestó y me comentó y veo sus reacciones y decidí no mandarlo a esa escuela porque ni yo ni ningún padre quiere que su hijo sea maltratado. Yo hablé con el directivo de esa escuela y, obviamente, me negaron todo. Pedí cambio de maestra y me negaron. Lo pedí por escrito y nunca me respondieron. Hice denuncia policial y no tuve respuestas. Fui a los Derechos Humanos y no tuve respuestas”, lamentó la abuela, al tiempo que agregó: “ya lo puse en conocimiento al director Departamental de Escuelas”, aclaró.

Posteriormente, Adriana comentó que: “anoche (por el lunes) vinieron dos autos hasta mi casa a golpearme la puerta, a patotearme, a llamar al niño por su nombre y gritarme de que el niño tiene que volver a esa escuela, como si fuese una obligación de que el niño asista a esa escuela”, dijo y recordó que “yo a mi nieto lo inscribí en esa escuela porque buscaba banco por la altura del año, donde hubiera lugar”, aclarando que “mi nieto antes concurría a una escuela privada pero hoy no puedo pagarla porque los números no dan”, reconoció.

Al ser consultada por los padres del menor, Adriana afirmó que: “al nene lo cuido yo porque está a mi cargo porque sus padres trabajan, también tengo al cuidado a un hermano mayor de este nene”, aclaró y mencionó que “documentación es lo que sobra, el nene va a una escuela con su hermana y no entiendo por qué esta señora Sofía Brodsky, viene a golpearme la puerta de mi casa diciendo que el nene tiene que volver a la escuela Especial N°1”, no obstante dijo que “la señora viene y me grita por la ventana y me dice que a ella la mandan de la escuela y que el nene tiene que volver a esa escuela”, señalando que “mi nieto concurrió solamente 10 días a esa escuela y lo cambié a otra”, insistió finalmente.