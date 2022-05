“Sinvergüenzas”, el papá de Solange repudió a Fernández por cerrar el Olivos Gate con plata

“Tendría que ir a juicio, pedir disculpas, que nunca más ocupe un cargo público”, se desquitó Pablo, el papá de la joven que murió sola en la cuarentena por las restricciones.

A casi dos años de la muerte de Solange Musse, la joven que sufría cáncer y no pudo recibir visitas de sus familiares por las restricciones que aplicó el Gobierno ante la pandemia de Covid-19, su padre Pablo reapareció en los medios para cuestionar duramente la multa que pagará Alberto Fernández por la escandalosa fiesta que se celebró en la Quinta de Olivos en plena cuarentena del 2020.

En declaraciones radiales, el hombre fue consultado por los 3 millones de pesos que pagarán el Presidente y la primera dama para cerrar la causa judicial que investiga la violación del decreto que el propio Fernández dictó por hacer aquella reunión no habilitada en Olivos.

“Es un sinvergüenzas, porque otra cosa no es. En este caso la Justicia no tiene que ser igual para todos: es el que dictó el DNU, el que lo rompió y el que nos mintió. Pero la Justicia es eso, con un poco de plata lo arreglás. Y así fue, lo aceptaron”, repudió Pablo.

Y fue por más: “Que vaya a juicio por mal desempeño de funcionario público porque es el Presidente. No es una persona común en este caso. Tendría que ir a juicio, pedir disculpas, que nunca más ocupe un cargo público”.

La indignación de Pablo viene desde 2020 cuando viajó a Córdoba para ver a su hija y le prohibieron la entrada a la provincia porque el test de coronavirus le dio “dudoso”, por lo que se tuvo que volver a Neuquén, donde estaba instalado. Semanas después Solange falleció. Pero antes, dejó escrita una carta expresando el “dolor y la bronca” que sentía por no poder despedirse de sus seres queridos: “Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. Hasta mi último suspiro tengo mis derechos”, fueron sus emotivas palabras.

En ese sentido, Pablo recordó: “Nosotros venimos con la causa de Sol hace dos años y todavía no pasó nada y no sabemos si va a pasar porque es ir contra el Estado. Tendrían que ver el pedido de Solange, que me necesitaba. Tendrían que ver todo y decir ‘esto no es lo mismo que una fiesta de cumpleaños de un amigo‘”, juzgó.

El padre de Solange apuntó también contra el Poder Judicial por haber aceptado la donación del Presidente y sugirió: “Yo querría ponerle al fiscal y al juez que vean el video de Solange y que vean los videos de las personas que estaban afuera de Formosa y San Luis”. Y volvió a arremeter contra el jefe de Estado. “En principio rompió la cuarentena el mismo que hizo el DNU y lo desmintió. Y cuando ya era imposible (negarlo), en vez de hacerse cargo le echó la culpa a la mujer”.

Este lunes, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, aceptó la oferta económica del presidente Alberto Fernández y la primera dama, Fabiola Yañez: pagarán 3 millones de pesos para cerrar definitivamente la causa penal sobre la fiesta en la quinta de Olivos.