BUSCAN DESESPERADAMENTE A UNA JOVENCITA DE 14 AÑOS QUE SE AUSENTÓ DE SU HOGAR EL DOMINGO

Un padre busca desde el domingo a su hija de 14 años que se ausentó de su domicilio en el barrio “Llamarada” porque, según su progenitor, él la envió a hacer un mandado, la envió a buscar una garrafa y al parecer la jovencita se ofendió y se marchó de su hogar.

Sobre la desesperante situación por mala que está atravesando, Luis Arriscal, padre de la menor que se ausentó de su domicilio, manifestó que: “yo la mandé a mi hija de 14 años el domingo un rato antes de las 11 de la mañana a comprar una garrafa y ella se me enojó y ahí se volvió a mi casa a buscar algunas cosas suyas y se me fue”, contó el dolido padre, al tiempo que agregó “me dijeron que anda por el barrio “Los Pájaros”.

Consultado Luis si habría habido algún inconveniente o alguna pelea entre él y su hija, el hombre respondió tajantemente que: “no, para nada, yo como padre pienso y soy muy ubicado”, no obstante admitió que “yo no sé lo que se les pasa por la cabeza hoy a los chicos”, dijo y estimó que “me dijeron que se va a la casa de una vecina en la zona del barrio “Al Agua Patito”, me dijeron que se va a una casa a ese barrio pero hasta ahora no tenemos información concreta de dónde está mi hija”, reconoció Luis.

Posteriormente, Arriscal admitió que: “yo hice la denuncia, vino de nuevo la policía, fuimos a buscarla a donde dicen que la vieron pero no estaba”, comentó dolido, al tiempo que mencionó “la buscamos por todos lados pero parece que la esconden en la casa de otro vecino”, opinó Luis.

“No es la primera vez que mi hija se va de casa, en una oportunidad anterior se fue dos días a la misma casa y volvió pero ahora no sabemos nada de ella”, admitió el padre de la menor. Consultado si habría algún amigo de la jovencita que pudiera ser el responsable, Luis reconoció que: “sí, puede ser que sí”, dijo y aclaró que “yo no le pego, al contrario, siempre la hablé”, aseguró Luis. “Yo estoy desesperado y pido que me ayuden a encontrar a mi hija Diana Jesica Arriscal. Le pido a mi hija que si mira la tele o lee el diario que por favor que vuelva porque ella sabe cómo soy yo, le pido que vuelva que nadie le va a pegar”, aseguró Luis ante nuestras páginas.