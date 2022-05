EX TRABAJADOR DE LA LÍNEA 9 RESPONSABILIZÓ A LA MUNICIPALIDAD Y A LOS SOCIOS POR LA SITUACIÓN

Continúa el conflicto en la Línea de Transporte Urbano de Pasajeros N° 9, mientras los trabajadores y los usuarios siguen esperando una respuesta. Los trabajadores quieren volver a trabajar y que se les abonen los tres meses de sueldo que, según ello, la empresa les está debiendo y que solucionen las diferencias entre los socios.

Por otra parte, los usuarios quieren una solución definitiva para que se restaure el servicio, fundamentalmente, el 9 Directo, y también el 9 “A”.

En diálogo con Lorenzo Paniagua, comentó que: “yo no estoy trabajando porque ellos me dejaron afuera después de haber trabajado 20 años en la empresa, nunca cobré bien ahí, nunca me pagaron vacaciones ni nadad, nunca cobré aguinaldo y encima me dejaron afuera. Yo los invité a llegar un arreglo, no quisieron saber nada y terminamos en un juicio”, recordó con tristeza el trabajador del volante, al tiempo que mencionó “ahora les pasa lo mismo a esta gente que se han agrupados y no les brindan respuestas porque lo que ellos quieren es solamente trabajar y cobrar al día. Son unas cuantas familias que no saben que van a comer hoy porque están sin trabajo y nadie se hace cargo de la situación de estos muchachos”, aclaró.

Posteriormente, Paniagua apuntó contra el municipio: “sin dudas que los funcionarios son los responsables de que se haya llegado a esta situación porque ellos permitieron que esta gente continuará trabajando de esta manera con los colectivos en mal estado, en algunos casos sin el seguro correspondiente, en otros casos algunos choferes circulaban sin el carnet de conductor porque nadie quiere trabajar para ellos porque la gente está sin cobrar y seguían trabajando”, acotó.

Del mismo modo, el ex chofer de la Línea N°9, señaló que: “muchas veces la empresa anduvo mal y le pusimos el hombro al señor Timón, pero cuando las cosas andaban bien para ellos, jamás se acordaron del trabajador”, reflexionó y agregó que “lamento que estos muchachos estén afuera porque es la municipalidad la que tiene que darles a los trabajadores que se hagan cargo de la empresa y ellos mismo armen una cooperativa. Creo que a la solución definitiva la tiene el intendente Francolini”.

“ARMANAZQUI ESTÁ DESUBICADO”

El ex trabajador del volante, disparó contra funcionarios del ejecutivo mencionando que: “yo creo que el señor Armanazqui está un poco desubicado porque dijo que ‘ellos no pueden hacer nada más. Dijo que hasta ahí llegaron ellos y que ellos no tienen más nada que ver’. Yo le digo al señor Armanazqui que sí, que ellos sí tienen mucho que ver porque acá los únicos responsables son la Dirección de Transporte y la municipalidad. Principalmente, es el intendente y si estoy equivocado que vengan y me lo digan en la cara”, asestó Paniagua.

“HAY UN DINERO QUE LA EMPRESA VA A COBRAR”

“Yo tengo entendido que la empresa tiene que cobrar algo así como unos 10 millones de pesos, y si ellos se ponen las pilas y les den una mano, los trabajadores podría cobrar algo como para poder seguir subsistiendo y poder palear la situación”, espetó.

“ROMERO TIENE EL 65% DEL LAS ACCIONES”

Finalmente, Paniagua comentó que: “tengo entendido que el 65% de las acciones de la empresa las tienen Marcelo Romero y el hijo y que habría diferencias con los hijos de Timón, eso me comentaron los muchachos. Ellos dicen que son los hijos de Timón quienes no le quieren dar nada a los Romeros y por ahí se ve que viene el problema, según me comentaron muy amargados los trabajadores”, señaló Paniagua.