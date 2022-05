CHOFERES DE LA LÍNEA 9 DIALOGARON CON CONCEJALES EN BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN

Alrededor de las 9 de la mañana de ayer, trabajadores de la Línea 9 de transporte urbano de pasajeros de nuestra ciudad se reunieron con concejales en búsqueda de una solución para su situación actual. Los trabajadores aclararon que el municipio “no nos brinda una solución a la falta de trabajo, pero tampoco quieren que trabajemos”, rezongaron y dijeron que “esperamos que la UTA se encargue de nosotros para solucionar esto”.

En diálogo con Julián, haciendo las veces de vocero de los trabajadores, señaló que: “tuvimos una reunión con los concejales antes de que iniciaran la sesión de hoy y no nos dieron una respuesta ni favorable ni contraria”, comenzó diciendo el trabajador, al tiempo que agregó “hay que esperar a ver qué deciden los concejales, pero hoy está todo en stand-by, estamos en espera y estamos esperando resultados”, aclaró.

“Ayer nos enteramos de una propuesta que trata sobre desintegrar el ramal de la línea 9ª y utilizar solo el directo, es una propuesta de uno de los socios si no me equivoco”, dijo y explicó que “la propuesta trata sobre tomar algunos choferes, solo choferes, no talleristas y demás trabajadores, y formar nuevos ramales para subsanar la falta de la línea 9”, destacando que “las líneas encargadas de cubrir la línea 9 directo serían las líneas 2, 4 y 7, y cada empresa debería poner unos tres colectivos porque son tres empresas y con nueve unidades se cubrirían los recorridos. Se tratan de medidas momentáneas”, explicó.

Del mismo modo el trabajador opinó que “se tratan de decisiones políticas y no podemos salir a encarar a ninguna línea porque nos van a poner palos en la rueda, según se nos dio a entender en la reunión con el Municipio los otros días. El Municipio no nos brinda una solución a nuestra falta de trabajo, pero tampoco quieren que trabajemos, es una forma de decirlo prácticamente, porque la voluntad de trabajar y las ganas de trabajar están. Si nosotros conseguimos dinero para subsanar el combustible y demás, nosotros salimos a prestar el servicio, pero hoy por hoy tenemos muchas puertas cerradas”, expresó. No obstante, afirmó que “si se abre una puerta, allí estaremos presentes”.