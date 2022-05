LOS INTERNADOS CON COVID SON NIÑOS MAYORES DE 3 AÑOS, UNO DE ELLOS TIENE LA VACUNACIÓN COMPLETA

Ante la aparición de casos de Covid positivo en Concordia, desde Salud Pública resaltaron la importancia de completar el calendario de vacunación. Destacaron que, mayormente los casos positivos en nuestra ciudad, son casos pediátricos que están internados. No obstante, resaltaron que son mayores de 3 años y que en uno de los casos, el menor tiene el calendario de vacunación completo.

En una charla con el Dr. Mauro Dodorico, director del Hospital Masovera, se refirió al tema diciendo que han empezado a aparecer casos de Covid positivo en Concordia. “estos casos se vienen documentando con un ligero ascenso en cuanto a lo que venía siendo en estos meses atrás donde tuvimos una situación de mucha tranquilidad”, no obstante, señaló que “como ya se sabe se detectó acá a nivel del hospital. Fueron pacientes que requirieron internación, pacientes pediátricos, son pacientes menores y a partir de ello y sobre todo en lo que venimos trabajando con el Ente local del COES, es reforzar un poco lo que es los cuidados y fundamentalmente, reforzar la vacunación en aquellas personas que todavía no han completado las dosis requeridas en este momento”, explicó el Médico.

Posteriormente Dodorico hizo referencia a los internados, en este sentido dijo que: “los pacientes que están internados son mayores de 3 años. Incluso uno de ellos está con el calendario de vacunación completo”, no obstante, aclaró que “no es que la vacuna nos da la seguridad de que no vamos a tener una enfermedad grave. Son bajas las posibilidades, son bajas las probabilidades porque creemos fuertemente que con este número de casos que empezaron a aparecer, porque de lo contrarios si no habría vacunas, sería peor, por eso probablemente afecte aún peor a la población pediátrica porque son los que tienen menos cantidad de dosis o son en los registros que tenemos, aquellos que tienen calendario no completo y es donde tenemos que trabajar”, remarcó el médico.