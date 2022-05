LA HABILITACIÓN Y FACTIBILIDAD DE USO DE “COSTA CHAVAL CLUB” TODAVÍA ESTÁ EN TRÁMITE

La disco Costa Chaval Club, no abrió sus puertas el fin de semana pasado, lo cual generó reclamos de ambas partes y en este sentido, el funcionario municipal a cargo del área de Fiscalización, detalló ante nuestras páginas, la marcha del trámite correspondiente que deben realizar los propietarios del boliche.

Vale recordar que la situación despertó serias dudas en los empresarios de la disco porque no sabían si podían abrir o no y en ese sentido, rezongaron que hubo una reinspección municipal el día viernes pasado antes del mediodía, por lo que el local bailable no abrió sus puertas tras el accidente ocurrido en la noche de la inauguración.

En diálogo con Martín Amiano, flamante referente de la Coordinación de Fiscalización y Control de Inspecciones Municipales, detalló que “el día 19 de mayo, ingresa el expediente con una habilitación del local bailable por el período de dos años”, dijo y aclaró que “ese pedido con la habilitación anterior, era solo para una prueba de sonido y a partir del pasado jueves se inició el correspondiente expediente de habilitación”, explicó.

Sobre la nueva inspección para la habilitación, el funcionario municipal aclaró que: “se coordinó una inspección ocular al local en la cual se involucrando a todas las áreas de control de la Municipalidad”, advirtiendo que: “se realizó el pasado viernes y en esa oportunidad, cada inspector hizo un serie de observaciones que fueron comunicadas luego a los propietarios”, puntualizó y reseño que: “ellos lo pidieron el jueves y nosotros tuvimos que coordinar todo y fuimos el viernes pero ahora hay plazos que cumplir, con expedientes en trámite”, dijo y recalcó que “ahora cada área tendrá su tiempo pero se le dará un tratamiento dentro de nuestras posibilidades, ya que todos deben opinar para lograr la factibilidad de uso”, aclarando que su misión como funcionario es “que los expedientes sean lo más rápido posible, al igual que las habilitaciones y estoy dispuesto que así sea”, resaltó finalmente.