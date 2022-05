LOS PROPIETARIOS DE COSTA CHAVAL CLUB, QUERÍA ABRIR HOY

Los empresarios que quieren reabrir definitivamente Costa Chaval Club, lamentaron que aún no cuenten con la habilitación y factibilidad de uso de local bailable porque, según ellos, querían abrir el pasado fin de semana y no pudieron por no contar con el permiso correspondiente. “Queríamos abrir este martes, pero tampoco podemos”, dijeron y lamentaron que “es una vergüenza que en una fecha como hoy, esté cerrado el boliche”.

En este sentido, los empresarios comentaron ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “recién estuvimos hablando con la persona que está a cargo de la habilitación y nos dijo que posiblemente se va a realizar otra inspección”, no obstante, Matias Andre, resaltó que “de todo lo que nos pidieron, de las mejoras que había que hacerle, ya están hechas y este lunes (por ayer) justamente contactándonos con las áreas que tienen que ir a inspeccionar y nos dijeron que recién el jueves van a ir y eso es una lástima porque nosotros queríamos abrir este martes pero tendremos que esperar”, lamentó.

“QUERPÍAMOS ABRIR EL FIN DE SEMAN Y NO PUDIMOS”

Por su parte, Facundo Arovi, manifestó ante nuestras cámaras que: “nuestra intención fue solamente agilizar porque, si bien tenemos entendido todo lo que pasó y es de público conocimiento, pero en lo que está a nuestro alcance, tratamos de estar en todo lo que nos piden para poder estar en regla y abrir cuanto antes porque necesitamos trabajar”, reconoció y agregó que “lo que queremos es poder labura nosotros y la gente que labró y que no pudo estar el fin de semana con su familia por laburar para poder abrir el sábado pasado, o para poder abrir este martes, que es una fecha muy importante y tener un boliche como este, que esté cerrado en nuestra ciudad, es una locura”, lamentó Arovi.