RECLAMAN REPARACIÓN DE CLOACAS EN UN BARRIO CONCORDIENSE: NIÑOS CHAPOTEAN EN EL AGUA

Encendido reclamo de vecinos del barrio Leoncio de Luque porque ellos aseguran que las aguas servidas que corren por la calle Pedro Saure generan peligro, principalmente para la gran cantidad de chicos que juegan en la calle y con el agua y que además provoca una gran cantidad de mosquitos en la zona.

Sobre el reclamo, cronistas de El Sol-Tele5, mantuvieron un diálogo con una vecina del barrio, que hizo las veces de vocera y en este sentido comentó que: “acá en el barrio, más concretamente en la zona que comprende J J Valle, entre Alvear y Laprida, nadie viene a reparar las cloacas y estas aguas servidas están provocando un ambiente peligroso e insalubre”, explicó Siomara Leiva, quien pidió a “obras Sanitarias que venga y arreglen la pérdida”.

Del mismo modo la mujer señaló que: “hace varias semanas que uno llama y llama y no hacen caso. Dicen que lo van a solucionar, pero pasan los días y sigue corriendo el agua de las cloacas”, dijo y rezongó que “el olor no se aguanta, por ejemplo, anoche con el frío que hacía, tuve que prender el ventilador porque el olor que había adentro de mi casa era insoportable”, lamentó y mencionó que “nosotros queremos una solución y que por favor arreglen esto porque no se puede vivir así porque son muchas las familias afectadas”, manifestó Siomara.

Posteriormente, Leiva recordó que: “a veces hasta se ven los mismos excrementos que corren con el agua y esto es extremadamente peligroso, especialmente para las criaturas porque acá en el barrio hay muchas criaturas en y se ponen a jugar con el agua”, dijo.

Finalmente, Siomara Leiva resaltó que: “el agua corre por más de 200 metros por calle Juan José Valle, que divide el barrio Las Moras y Leoncio de Luque, por calle Doctor Sauré”, no obstante, recordó que “vinieron a arreglar, pero no sé qué clase de arreglo hicieron porque al otro día estaba roto de nuevo porque el arreglo duró muy poco”.