“Voy con recurso extraordinario”, dijo Goyeneche al anunciar que recurrirá a la Corte Suprema

“Voy con recurso extraordinario”

Casi a las 5 de la tarde de este lunes, Cecilia Andrea Goyeneche, la destituida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción de Entre Ríos, no había sido puesta al corriente de la votación que ocurrió a mediodía. Entonces, el Jurado de Enjuiciamiento dispuso, por mayoría, su destitución al dar cabida a sendas denuncias por mal desempeño en la causa de los contratos truchos en el Senado, presentadas a lo largo de 2021.

Aún así, y porque era un desenlace que fatalmente aguardaba, Goyeneche ya anticipó un primer paso: irá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sólo para cuestionar la votación del Jurado sino también para apelar el rechazo al amparo que había presentado y que le declaró inadmisible el Superior Tribunal de Justicia (STJ) el miércoles feriado.

“Voy con recurso extraordinario por los dos temas”, anticipó ante la consulta de Entre Ríos Ahora y amplió: “Pero eso va a ocurrir después que me notifiquen. Todavía no me han notificado de la destitución”, agregó.

El Jurado de Enjuiciamiento votó por mayoría su destitución: 5 a 2, un resultado sorpresivo aunque previsible para Goyeneche. No había ninguna señal que le anticipase que habría un cambio de rumbo.

El viernes el Jurado de Enjuiciamiento le había clausurado la puerta a una eventual revisión de la senda que decidió seguir cuando en noviembre pasado resolvió abrirle causa por supuesto incumplimiento de los deberes a la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche.

Luego del fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que el miércoles feriado rechazó el amparo que presentó Goyeneche, el Jurado declaró “abstracta” la comunicación de la camarista María Andrea Pereyra, que había pedido atender el fallo de la Corte, que hizo lugar a una queja de la Procuradora Adjunta.

También consideró “abstracta” la presentación hecha por el Procurador General, Jorge Amílcar Luciano García, el 16 de este mes, que pidió frenar el proceso de votación; tampoco hizo lugar a un segundo escrito del jefe de los fiscales, el 18, al que consideró “improcedente”. A la vez, resolvió “reingresar las presentes actuaciones a despacho para el dictado de sentencia”. De acuerdo a lo que trascendió, ya hay dos de los siete vocales que emitieron voto: el vocal Juan Ramón Smaldone, por la destitución; y la abogada Verónica Mulone, que ya adelantó su postura contraria a la continuidad del jury con un fiscal ad hoc.

El camino que seguirá la Fiscal Anticorrupción, una vez cerrado el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento, será el recuso federal ante la Corte. En realidad, ya acudió con un planteo de urgencia luego de la fallo que dictó el miércoles 18 el STJ en su conformación ad hoc que le rechazó el amparo. Pero esa presentación, con la votación del Jurado, se vuelve ahora abstracta.

La primera vez que había ido a la Corte Suprema

Goyeneche presentó el recurso de amparo el 29 de diciembre del año último y apuntó contra la decisión que adoptó el Jurado de Enjuiciamiento el 30 de noviembre, cuando dispuso suspenderla en el cargo mientras dure el proceso de jury en su contra por supuesto mal desempeño de su función y, además, decidió apartar a todo el Ministerio Público Fiscal como órgano acusador y convocar a fiscales ad hoc para acusarla en el jury.

“Mediante dicho acto la demandada decidió la apertura del enjuiciamiento a la suscripta y, por mayoría de 5 votos, y en flagrante violación a las garantías constitucionales de legalidad de los actos públicos y división de poderes -en su aspecto de independencia judicial- y estabilidad en el ejercicio del cargo” apunta y resolvió “la suspensión en sus funciones como Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, hasta el veredicto definitivo”. Además, el Jurado de Enjuiciamiento ordenó “separar del conocimiento de la causa a la totalidad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal”.

El 25 de enero último, la jueza de feria Elena Albornoz había hecho lugar parcialmente a ese amparo de Goyeneche y tildó de “ilegítimo” el accionar del Jurado de Enjuiciamiento al haber apartado al Ministerio Público Fiscal de su función acusadora, y convocar en su lugar a fiscales ad hoc.

La magistrada, que sucedió en el tratamiento del recurso de amparo de Goyeneche luego de que en primera instancia interviniera el juez laboral José Antonio Reviriego, dispuso que “el órgano acusador ante el jury dispuesto a la amparista Cecilia Andrea Goyeneche sea el Ministerio Público Fiscal representado por el Procurador General en los términos establecidos por el artículo 11 de la ley 9.283”.

El caso llegó en apelación al Superior Tribunal de Justicia (STJ) por impulso de la Fiscalía de Estado por cuanto el amparo había sido presentado contra el Poder Ejecutivo. El 9 de febrero, con el voto de los vocales Germán Carlomagno, Miguel Ángel Giorgio y Juan Ramón Smaldone, el STJ revocó el fallo dictado por la jueza Elena Albornoz, y declaró el amparo como “inadmisible” para cuestionar el apartamiento del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador en el marco del proceso que se le sigue ante el Jurado de Enjuiciamiento, por existir otro proceso judicial pendiente de resolución.

Goyeneche recurrió esa resolución y pidió ir a la Corte con un recurso extraordinario federal, pero se lo rechazaron. La presentación la hizo el 22 de febrero. Pero el máximo tribunal no actuó con prisa. Recién el 4 de abril hubo pronunciamiento: ese día el STJ -con los votos de los vocales Germán Reynaldo Carlomagno, Miguel Ángel Giorgio y Fabiola María Livia Bogado Ibarra -integra la Sala III de la Cámara Laboral y se sumó como vocal ad hoc- y el voto en disidencia del vocal Bernardo Salduna, denegó ese camino. Por eso, al final Goyeneche llegó a la Corte con un recurso de queja.

y

El máximo tribunal federal, con el voto de sus cuatro miembros -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti-, falló el martes 10 del actual a favor del planteo de Goyeneche por lo cual dictaminó que “se hace lugar a la queja interpuesta, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada”. Y devolvió el caso al STJ “a fin de que, por quien corresponda, se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo expresado en este pronunciamiento”.

El sábado 14 del actual quedó integrado el tribunal para tratar el planteo de fondo en el amparo que presentó Goyeneche. El Superior Tribunal de Justicia (STJ), con una integración distinta – Guillermo Federik, de la Sala Segunda de la Cámara Tercera Laboral; Emilio Luján Matorras, de la Sala Segunda de la Cámara Tercera Laboral (en disidencia parcial); María Gabriela López Arango, de la Sala Primera de la Cámara Tercera Laboral; y Pablo Andrés Vírgala, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná- resolvió aceptar la excusación del vocal Germán Carlomagno, y rechazar las excusaciones de la vocal Fabiola María Livia Bogado Ibarra, presidenta de la Sala Primera de la Cámara Laboral, y de Bernardo Salduna, vocal del STJ.

De ese modo, se dejó integrado el tribunal que deberá resolver la acción de amparo de Goyeneche con los siguientes magistrados: Bernardo Salduna, Fabiola María Livia Bogado Ibarra, Guillermo Leopoldo Federik, Emilio Luján Matorras, María Gabriela López Arango, Pablo Andrés Vírgala, Gervasio Pablo Labriola, Alejandro Diego Grippo (los tres últimos del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná) y la presidenta del STJ, Susana Medina.

Este miércoles, el STJ ad hoc con el voto de los jueces Fabiola María Livia Bogado Ibarra, Guillermo Leopoldo Federik, Emilio Luján Matorras, María Gabriela López Arango, y la disidencia de Bernardo Salduna, revocó el fallo de la jueza Alboroz y rechazó el amparo de Goyeneche.

De ese modo, lo que sigue es la continuidad del trámite del jury a cargo del Jurado de Enjuiciamiento, que integran los vocales del STJ Gisela Nerea Schumacher, Daniel Omar Carubia y Juan Ramón Smaldone; el senador Armando Luis Gay y el diputado Gustavo Zavallo, del Frente Creer; y los abogados Verónica Mulone y Gonzalo García Garro. De surgir la decisión por la destitución -y no la absolución- Goyeneche también recurrirá ese fallo ante la Corte.

Le quedó a mano un último recurso de urgencia ante la Corte pero antes que el máximo tribunal federal se expidiera llegó la votación del Jurado de Enjuiciamiento por su destitución. Ahora, volverá a la Corte para rechazar esa votación y también para seguir batallando con el