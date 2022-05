“No son accidentes, es ausencia del Estado”: Comunicado de Agmer tras la muerte de un docente

“Reiteramos la preocupación que ya hemos manifestado en otras oportunidades ante el inaceptable estado de las rutas entrerrianas, en particular las de nuestro departamento (Uruguay), situación que cada día pone en peligro a un importante número de compañeras y compañeros docentes que deben trasladarse de una localidad a otra para desarrollar su trabajo”, hicieron saber.

Para el sindicato docente, resulta “inadmisible” que el Estado no instrumente los recursos y las acciones necesarias para el correcto mantenimiento de las rutas: “No son accidentes cuando se trata de situaciones que podrían evitarse si los máximos responsables no miraran para otro lado. Y no podemos aceptar tampoco que viajar para cumplir con nuestro trabajo encierre implícitamente el riesgo de perder la vida”.

Una vez planteada su posición, desde Agmer Uruguay instaron públicamente al gobernador y demás actores involucrados “a tomar cartas en el asunto y llevar a cabo en forma urgente un plan de reparación y mantenimiento permanente de las rutas, tanto de nuestro departamento como de toda la provincia, de modo que se garantice la seguridad de quienes deben transitar por las mismas cada semana”.

El fatídico accidente ocurrió en la intersección de las rutas nacional 14 y provincial 39 -sobre el acceso a Concepción del Uruguay-, en medio de la lluvia que se registraba este martes cerca de la hora 22: un automóvil Volkswagen Fox, guiado por una joven oriunda de Herrera, impactó contra la moto Guerrero 110 en que se trasladaba el docente.