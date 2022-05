dia @ dia digit@l

El día lunes, estudiantes que volvían alrededor de las 11 de la noche en un micro desde Concordia, a la localidad de Colonia Ayuí, tuvieron que dejar la unidad de transporte porque sufrió un desperfecto mecánico en la Ruta 14 y el acceso a la 015. Lamentablemente, al otro día cuando el propietario de colectivo fue a reparar la unidad, se encontró con que habían robado absolutamente todo. Le habían desvalijado el micro que hacía dos días que lo había comprado “esto me partió al medio porque no puedo trabajar y tengo que pagar el colectivo”, dijo el propietario.

Tras el mal momento vivido por Roberto Zalazar, la víctima del robo, comentó ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “yo estaba realizando el traslado de los estudiantes terciarios que salieron de la facultad entre las 22.30, y un rato antes de las 23.00 Hs. porque justo a esa hora se nos quedó el colectivo. Llamamos a otra unidad y nos vinieron a auxiliar”, y recordó que: “nosotros estuvimos como hasta las 02.30 de la mañana, cargando lo que se había roto y nos fuimos”.

“Yo tengo otro muchacho que maneja otro colectivo y tipo seis y media pasó por el lugar y bajó a mirar y estaba todo en orden -expresó Roberto- pero cuando yo fui tipo ocho y treinta, el colectivo estaba totalmente desvalijado, contó indignado, al tiempo que detalló: “me robaron las ruedas, me robaron una computadora, me robaron la batería, las luces y hasta el gasoil que le había echado al colectivo”, y mencionó que “me dijeron que vaya y haga la denuncia en la comisaría de Osvaldo Magnasco porque pertenecía a esa jurisdicción por el lugar del robo, me tomaron la denuncia, fueron y sacaron un par de fotos y nada”, contó resignado.

Posteriormente, Zalazar contó que: “yo por mis propios medios estoy investigando para ver si puedo llegar a rescatar algo de lo que me robaron pero hasta el momento, no tengo novedad de nada”, admitió el colectivero, quien mencionó además que la unidad era nueva “yo hacía dos días que había comprado esa unidad, había firmado documentos y todo eso porque me había surgido una propuesta de otro trabajo y ahora con esto me liquidaron porque no puedo trabajar y estoy debiendo el colectivo y eso me partió al medio”, exclamó Roberto.

Navegación de entradas