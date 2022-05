dia @ dia digit@l

Desde las empresas de transporte urbano de pasajeros que se unen para cubrir los recorridos de las líneas 9 y 9 “A”, destacaron que faltan algunos trámites que resolver, sobre todo en lo que tiene que ver con la tarjeta SUBE porque según ellos, “hasta que no esté todo habilitado con la SUBE porque de lo contrario no vamos a cobrar”. «Nos dijeron que no empecemos a trabajar hasta que no esté todo habilitado lo de la tarjeta”, recalcaron.

En diálogo con cronistas de El Sol-Tele5, Héctor Diaz Vélez, presidente de la Cooperativa Nuevo Expreso (líneas 5 y 7) informó que: “se va poner un cole por cada línea para cubrir por ahora”, no obstante, aclaró que “si es por nosotros ya estamos listos para salir a trabajar y hacernos cargo”, aclaró.

Posteriormente, el colectivero señaló que: “todavía no tenemos confirmado cuántos colectivos y hasta que no tengamos las máquinas de SUBE no se puede empezar”, lamentó y relató que “así que no sabemos cuándo va ser”, y reconoció que “somos una de las cuatro firmas que nos uniremos para cubrir el recorrido de la línea 9”, acotando que “nosotros somos cuatro empresas que estamos dispuestos a poner un colectivo por cada línea pero se deben cumplir una serie de requisitos que pide la Secretaría de Transporte para que podemos cobrar los subsidios”.

Por otra parte, Díaz Vélez comentó que: “la línea 1, 2, 3 y 4, más nosotros que ponemos micro, serían seis unidades para comenzar a prestar el servicio porque se buscará cubrir el directo, es decir la frecuencia que cubre La Bianca – Hospital Felipe Heras”, acotando que “depende del municipio porque ellos deben realizar los actos administrativos que corresponde, lo deben enviar a la Secretaría de Transporte y luego habrá que programar las máquinas de la SUBE”.