dia @ dia digit@l

Integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 10 República de Entre Ríos, anunciaron ante nuestra páginas que volverán a realizar otra sentada en reclamo por el estado del piso del playón deportivo y de usos múltiples del establecimiento escolar. Sostuvieron que el reclamo se realizará el próximo lunes.

Desde la comunidad educativa de la escuela Secundaria N° 10, comunicaron ante nuestros cronistas que: “nuestra intención es comentarle que el día lunes 30/05, a partir de las 10 hs. realizaremos una sentada en la escuela para reclamar el arreglo del piso del playón de esta institución, por los desperfectos que tiene el piso y esto representa un peligro para las distintas actividades que se realizan acá”, señaló, Noelia un de las docentes.

Del mismo modo, la indignada docente, haciendo las veces de vocera de la comunidad educativa, acotó que: “en la última asamblea que se realizó con la comunidad, se decidió que no se realice actividades prácticas por el estado del piso, ya que resultó totalmente inseguro”, dijo y mencionó que: “La escuela se reúne cada 15 días en asambleas para evaluar el avance del expediente de arreglos generales que espera se concreten para solucionar el problema de gas, de filtración de losas, de sanitarios e ingreso de agua. Desde hace varios meses venimos haciendo asambleas con la comunidad”, aseguró.

Posteriormente, Noelia volvió a insistir en que: “por otro lado, la escuela tiene con gran deterioro el playón, el mayor problema hoy es ese, es la condición del piso que no permite el pleno desarrollo de las actividades”, sostuvo y aclaró que: “los arreglos de este playón deportivo y de usos generales, están incluidos en otro expediente que demorará y lo que se necesita en piso es hoy”, no obstante aclaró que “por eso se reclama a Departamental de Escuelas de Concordia, que realice arreglos provisorios que permitan las actividades”, explico y reconoció que: “si bien Departamental de Escuelas realizó un arreglo, no es el ideal y necesario”, recalcó la docente.

Navegación de entradas