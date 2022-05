dia @ dia digit@l

Denuncias cruzadas involucraron a personal docente y directivo de la escuela ex Comercio 1, Esc Sec Nº 16 “Prof Gerardo Victorín”. El docente perjudicado afirmó ante nuestras páginas que la causa fue desestimada y ahora denuncia por daños y perjuicios a la directora de la institución.

En este sentido, cronistas de diario El SOl-Tele5 entrevistaron a David Agostini, docente de la institución secundaria. Vale destacar que a Agostini le pesaban una serie de denuncias en su contra, pero que la causa “fue desestimada en la Justicia por la chica denunciante. Fue archivada y cerrada, por eso vengo a denunciar que la señora Iris Mattio me armó causas en la Justicia y también me armó una causa administrativa en la Departamental de Escuelas en donde implica a cinco mujeres”, espetó.

En referencia a las mujeres que lo denunciaron, Agostini aclaró que: “ni siquiera ellas sabían que estaban denunciando”, dijo y acotó que “también tengo toda la documentación donde desmintieron a la señora Mattio en la Departamental de Escuelas, respecto a que nunca habían tenido ningún problema conmigo y que el hecho en cuestión no sucedió”, aseguró el docente.

Agostini sostuvo ante nuestros cronistas que “fui víctima de agravio yo y mi familia. También agraviaron a colegas de trabajo, esta señora me acusaba de violencia de género usando esta figura que hoy en día está muy implicada en nuestros sentimientos para hundirme y ensuciarme”, dijo y acotó que “no solamente me ha ensuciado y me ha agraviado, sino que me ha violentado. Iremos hasta las últimas consecuencias por medio de la Justicia por daños y perjuicios”.

Más adelante, Agostini afirmó que: “también fueron perjudicadas mi señora madre, mi señora esposa y mi hija, porque todas las cosas que se dijeron fueron falacias, mentirosas y agraviantes hacia mi persona”, sostuvo y exigió: “quiero que la Departamental de Escuelas, de una vez por todas tome cartas en el asunto y que la señora sea apartada y sumariada porque es lo que corresponde porque esta señora no solo me ha perjudicado a mí, sino a cantidad de compañeros con otro tipo de medidas arbitrarias hacia ellos”, admitiendo que “a mí me hundió en lo más profundo. No solamente en la institución, sino también en la sociedad”, dijo Agostini.

“HAY QUIENES TIENEN BENEFICIOS EN LA ESCUELA”

“La mayoría de mis compañeros, el 80%, sabe porque me conocen desde hace 23 años que nunca tuve problemas en la institución. Pero después están los que tienen sus ‘beneficios’, o como comúnmente los llamamos en el barrio: ‘alcahuetes’. De esos hay algunos porque tienen sus beneficios en la escuela”, afirmó Agostini tajantemente.

Asimismo, el indignado docente afirmó que: “son causas inventadas porque la señora se avaló en otra causa que tenía otra carátula, inventada por la señora directora y por la denunciante. En esa causa está la hija como denunciante. Ella decía en los medios que no sabía quién denunciaba, pero una de las ‘testigos’ es la hija”.

“Debo aclarar que, en la causa que ella me inventa, es un informe”, expresó el docente, e hizo referencia a una nota publicada en este medio el día 6 de abril, que también se emitió por el Telediario en Tele5, donde “la señora habla sobre un informe y que debía cumplir con un protocolo”, dijo Agostini. “En Departamental no fue cumplido ese protocolo.

En Departamental ella -Iris Mattio- informa que hay cinco mujeres violentadas y Departamental nunca me escuchó. Eso (lo denunciado) lo dice la supervisora y la abogada -en palabras de Iris Mattio-. Esto quiere decir que ni siquiera se fijaron la carátula, la cédula oficial, y la señora Iris Mattio inventa una por violencia de género. Eso es lo que quiero que entienda la gente, porque es algo tan escabroso y difícil de entender: La señora Iris Mattio arma causas judiciales y administrativas”, sentenció el docente. Y añadió: “Esto está en la Justicia y va a caer sobre ella por daños y prejuicios y daño a la moral”.

“El actual rector firma un informe falso y el actual secretario firma un informe falaz contra mi persona. Quiero que Departamental de Escuelas tome cartas en el asunto sobre estas dos personas también porque me han ensuciado libremente”, manifestó indignado Agostini.