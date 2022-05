dia @ dia digit@l

Una vecina que vive en las inmediaciones del barrio Centenario, comentó ante nuestras páginas que tuvo serios inconvenientes con una de las últimas lluvias en su casa porque, según ella, se rebalsaron las cloacas y se le inundó la casa porque se habían tapado con aceite y otros elementos que serían arrojados por un lubricentro.

En este sentido, Vanesa Rodríguez contó ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “lo que yo quiero es comentar que el miércoles feriado de la semana pasada, que fue un día en el que llovió mucho, me desperté con diez centímetros de agua adentro de mi casa, porque prácticamente tenía agua hasta la medida del zócalo, había adentro un olor muy desagradable”, dijo y aseguró que “el olor que había era de aceite, ustedes lo pueden apreciar a través de las fotografías porque todo eso negro que se ve en las imágenes, es desperdicios de aceite, eso es de algún lubricentro de acá de nuestra zona donde yo vivo (inmediaciones de Las Heras y Chile) no sé si será de uno solo o de varios lugares donde cambian aceite”, aclaró Vanesa.

Posteriormente, la vecina de calle Las Heras, comentó que: “lamentablemente este tipo de comercios, aparentemente están tirando los desechos por las cloacas”, dijo y aclaró que “por este tema, yo ya hice mi reclamo en Obras Sanitarias, en una oportunidad vinieron los muchachos a destapar y en esa oportunidad me comentaron que estaba muy tapada la cloaca”, y dijo y aclaró que “lo que yo quiero es hacer un llamado de atención a la comunidad y que tomen conciencia de que las cloacas no son para tirar ese tipo de desperdicios. Esos desperdicios se deben arrojar en un lugar especial”, no obstante, la vecina aclaró que “desconozco el procedimiento, pero entiendo que por las cloacas no se deben arrojar porque justamente ocasionan este tipo de problemas en las tuberías”, opinó Vanesa.

Finalmente, la vecina admitió que “los daños que eso me ocasionó en mi casa ya no tienen arreglo, lamentablemente se me mojaron y mancharon muchos muebles que son de madera. Me arruinaron calzados míos y de mi familia”, rezongó la vecina.