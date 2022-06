dia @ dia digit@l

Ex trabajadores de las líneas 9 y 9 A se concentraron frente a los talleres donde están los colectivos parados, para denunciar ante nuestras páginas, las irregularidades económicas por parte de la empresa, que quedaron expuestas tras el implemento de la tarjeta SUBE. Faltan 50 millones.

En pleno acto de entrega de las máquinas de SSBE, ante las autoridades de Transporte Municipal, Marcelo Romero, haciendo las veces de vocero de los trabajadores del volante, comentó ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “a las máquinas SUBE se las entregaron a la cooperativa y yo las retiré y quedé como responsable de las máquinas porque las entregan en comodato, por eso hoy (por ayer) me las están reclamando”, dijo y agregó que “se las pidieron al administrador y no se hizo cargo, así que quedamos con el director de Tránsito, Zabala, para encontrarnos acá en la esquina del taller para entregarlas”, aclaró y admitió que: “cuando quedé yo comprometido a juntar las máquinas, se juntaron todos los choferes y empleados de acá y dijeron no estar de acuerdo. Ellos quieren tener una conversación con el intendente Alfredo Francolini, porque nosotros quedamos a la deriva, hace 7 meses que no cobramos, hace 7 meses que no vemos un peso y tenemos que darle de comer a nuestras familias. Hasta ahora nadie se hizo cargo de los empleados”, rezongó.

Respecto de una documentación en poder de Romero, quien exhibió ante nuestros cronistas, muestra números de una importante suma de dinero que habría recibido la empresa, y en este sentido, los trabajadores piden explicaciones. “Tengo una documentación donde se demuestra con fecha y hora, la suma de dinero que recibió la empresa a través de la Provincia. También tienen número de resolución, que eso no se puede truchar”, dijo y espetó que “desde diciembre hasta los primeros días de mayo recibieron, en subsidio, suma $30 millones. Y en boleto, $20 millones”, denunció y reclamó: “queremos saber dónde está esa plata porque nosotros no cobramos nada. Todo está bajo resolución ministerial de la Provincia de Entre Ríos que se depositó en tal cuenta”, agregó.

“NO LOS QUIEREN ATENDER”

Respecto a la actual situación de los choferes, Marcelo Romero expresó que: “el compromiso de las primeras reuniones con el intendente era que las demás empresas absorbieran a los demás trabajadores que quedaran desempleados, pero hasta ahora no ha pasado nada de eso”, dijo y destacó que “nosotros quisimos hablar con el intendente y nos avisaron que no estaba, así que hablaremos con Zabala para que se comprometa y mañana nos reciba el intendente porque queremos saber qué respuestas nos van a dar a nosotros”.

LA COOPERATIVA QUE NO FUE Y TRABAS EN LA RUEDA

Al ser consultado sobre la posibilidad de conformar una cooperativa, Romero explicó que: “en la primera reunión con el intendente, cuando todavía estaba la empresa activa, le propusimos salir nosotros con los coches a cumplir con el servicio. El intendente había dicho que intimó a la empresa para que en 24 horas volviera a prestar el servicio, entonces propusimos que la empresa, que estaba trabajando con dos coches para la línea 9 y dos coches para la línea 9ª, saliera con cuatro coches para cada línea. Pero saltó la concejal Lía Solís a decir que teníamos que salir a trabajar como dice el contrato de adjudicación, que eran nueve coches para la línea 9 y ocho coches para la 9 A, más dos auxilios”, a lo cual el trabajador rezongó: “si Timón hiciera caso a la notificación de la Municipalidad, ¿con cuántos coches piensa que va a salir? Va a salir con dos coches para cada línea. Y a nosotros, que queremos buscar una solución para no quedar desempleados, nos exigís todo. Pero a él, nada”.

AMIGOS Y ARREGLOS

Asimismo, Romero cuestionó que: “dejaron sin transporte a la gente porque no buscaron la forma (de resolver el conflicto). Yo no he visto que lo hayan llamado al dueño o a mi hijo que lo hacen figurar como socio mayoritario, que no es tan así tampoco. ¿Por qué no nos llamaron desde la municipalidad a nosotros, grupo de desempleados, y a los dueños para arreglar las cosas?”, dijo y admitió que “esto es por apoyo político porque, te pongo un ejemplo: el parque móvil habilitado para la empresa son 15 vehículos y a la empresa le pagaban por 15 vehículos. Pero trabajaba con cuatro coches. Lo que pasó es que ahora con la SUBE que tiene sistema satelital que te rastrea si el coche está parado o si salió de línea, se les fue complicando la mano”, reconoció y comentó que: “la municipalidad era el organismo controlador de esto. Si a nosotros nos está diciendo la concejal que tenemos que salir con los coches que dice el contrato, ¿por qué no se lo exigieron a los prestadores anteriores, es decir, a Timón? A ellos les permitieron circular cada una hora, cada 40 minutos. Acá hubo parte de la Municipalidad que tiene una responsabilidad porque era el regulador de esto”, manifestó Romero.

Posteriormente, el trabajador del volante aclaró que: “la representación y uso de la firma social estará a cargo del Señor JUAN FRANCISCO TIMÓ, a la cuenta la manejaban ellos (por Timón). Mi hijo no podía tocar ni una moneda. Y ellos quieren hacer responsable a mi hijo. Ahora esto está en la Justicia y espero que esto prospere porque nos hacían transferencias bancarias a cuenta de un tercero para los empleados. Te tenían que dar el sueldo y te daban $10 mil o $13 mil. Por recibo hace siete meses que no cobramos ni un solo peso”, lamentó.

LOS TRABAJADORES ESTIMARON QUE MÁS DE 30 MIL USUARIOS AL MES SE QUEDARON SIN EL SERVICIO

Tras el cese de la concesión de las líneas 9 y 9ª, Romero señaló que “miles de usuarios ya no cuenta más con un servicio de colectivo. Por cada coche eran dos turnos que tenían, y por turno dábamos unos 150 boletos únicos. A eso hay que sumar los boletos de estudiantes y demás, por lo que se estaría hablando de miles de usuarios al mes que se quedaron sin transporte”, espetó finalmente Marcelo Romero.