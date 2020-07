Un grupo de vecinos del barrio Victorino Simón, insistieron ante nuestro medio sobre el estado en que está la zona. Enfatizan el reclamo en que falta limpieza y mantenimiento por parte de la municipalidad. Por otra parte aseguraron que faltan las tapas de las bocas de tormenta en todas las esquinas y que representan un peligro para la gente del barrio, sobre todo porque juegan muchos chicos. Puntualizaron que la esquina más crítica es en Brown y Solari.

Sobre el mal estado del barrio y la falta de las boca de tormenta, Ricardo Esteche, como vecino del lugar, le dijo al periodista Mario Yrigoy de El Sol-Tele5 que “volvemos a reclamar porque estamos cansados de rogarle a la municipalidad que se ocupen de nosotros porque estamos abandonados. Estamos pidiendo que nos arreglen las boca de tormenta, que venga el camión a retirarnos la basura, no podemos vivir permanentemente con el olor a cloaca, no se pude comer, no se puede estar, las criaturas andan jugando y les salen los bichos de las bocas de tormenta porque no tienen tapas, jamás pasó una máquina por este barrio”.

“La otra vez se cayó una camioneta en la boca de tormenta porque le falta la tapa y la tuvimos que sacar entre todos los vecinos”, yo no sé si están esperando que pase algo grave para venir a poner las tapas en las esquina donde están haciendo falta”, y reiteró que “en este barrio falta mantenimiento porque se ve como están las calles, sobre todo acá donde estamos nosotros que es en la esquina de Solari y Brown. No pedimos demasiado, pedimos que venga la municipalidad y se ocupe de nuestro barrio”, insistió el vecino.

