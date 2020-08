Para López Murphy: “La reforma judicial tiene tufillo a impunidad”

El economista brindó una charla virtual junto al diputado Mario Negri, en la que celebró la marcha del lunes. “Fue muy importante, la gente salió en defensa de la República”.

“La Argentina que viene”, fue el título de la charla por Zoom que brindaron el diputado nacional de Juntos por el Cambio Mario Negri y el referente político de Recrear, Ricardo López Murphy. Ambos coincidieron en su análisis de la situación del país atravesada por la pandemia y la reacción de una parte de la sociedad contra las medidas que busca implementar el Gobierno.

“La reforma judicial tiene tufillo a impunidad. La manifestación fue muy importante. La gente salió en defensa de la República. Defender la República es esencial para nuestro país”, afirmó el economista en referencia al multitudinario banderazo del #17A.

El también ex funcionario remarcó que “a pesar de los riesgos, la sociedad argentina se haya expresado”. Y agregó: “El pueblo argentino no quiere que se avance sobre las instituciones de la Argentina. No a una reforma judicial subjetiva. No a una reforma para salvar los hechos delictivos del pasado. No desconocer la división de poderes”.

Por su parte, el legislador y dirigente radical cuestionó que no haya un plan pospandemia, en particular respecto a “la situación deshilachada de nuestra economía”. Este es un gobierno bifronte. Alberto Fernández no construyó su liderazgo, es parte de una estrategia de quien construyó un proceso electoral en base a los errores de nuestro gobierno: Cristina Kirchner es la constructora de los últimos años de un modelo político y económico basado en el populismo”.

Según adelantó, la intención del ex ministro de Defensa y de Economía es volver a la arena política y para ello trabaja en el relanzamiento de la fuerza Recrear, el partido que fundó en 2002 para ser candidato a presidente en 2003, donde obtuvo el tercer puesto con el 16.3%.

