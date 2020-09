Wolff y el atropello K en Diputados: “Sentados, figurábamos como ausentes”

Fuerte descargo del diputado tras el reciente desacuerdo entre la oposición y el oficialismo por la reanudación de las sesiones presenciales en la Cámara Baja.

Aunque la convocatoria era para tratar dos iniciativas que reunían amplio consenso -la emergencia turística y la pesca ilegal-, el oficialismo y la bancada de Juntos por el Cambio no llegaron a un acuerdo este martes en torno a la renovación del protocolo para sesionar de forma virtual en Diputados, el cual ya venció hace semanas. Por este motivo, unos 90 legisladores de la coalición opositora se movilizaron hacia el Parlamento para asistir de manera presencial.

Sin embargo y de la mano de Sergio Massa, el oficialismo se salió con la suya y hasta se dio el lujo de silenciar a los diputados que estaban sentados en sus bancas. “Un sector no va a detener el funcionamiento de la democracia”, se justificó el titular de la Cámara Baja.

Uno de los que sufrió el atropellamiento del kirchnerismo fue Waldo Wolff, que durante la sesión habló con Alfredo Leuco en Le doy mi Palabra y apuntó contra el accionar ilícito de Massa: “Es una vergüenza que los que estamos sentados figuramos como ausentes. Les están faltando el respeto a la ciudadanía porque nosotros representamos a 10 millones que nos votaron para que estemos sentados acá, defendiendo el equilibrio de las instituciones, defendiendo el tercio que nos corresponde, denunciar e interpelar. Y sin embargo se levanta el presidente Massa y dice ‘yo interpreto un reglamento y ustedes no están presentes’”.

Ante el avance del oficialismo, Juntos por el Cambio no aceptó prorrogar el protocolo de debates virtuales y anunció que llevará el reclamo a la Justicia.

“Les quiero decir a la ciudadanía que esto no está establecido en ningún reglamento. Estaba pactado entre las partes hasta cierta fecha y quedó vencido. Cabe la posibilidad de que el oficialismo meta por la ventana la reforma judicial y nosotros no queremos votarla de manera virtual. Ya se vio lo que sucede en el Senado, apagan los micrófonos, agregan miles de cargos nuevos a último momento, y me parece que no corresponde“, siguió el dirigente, y remató: “A mí me da mucha vergüenza como miembro de un poder del Estado”

Sus críticas a Alberto Fernández

En primer lugar, el legislador resaltó la figura del mandatario como “una gran decepción”. “Ha sido un hombre que siempre ha navegado en aguas de la mentira, un hombre que se ha contradecido de manera flagrante. Pensé que iba a entender que él no está para dividir y confrontar a los argentinos”, consideró.

Luego se refirió a sus últimas declaraciones sobre la Ciudad de Buenos Aires, en las que afirmó que no la “disfruta” cuando piensa “en lo desigual que es al resto del país”. “¿Qué quiere que rompamos las cloacas en la Ciudad de Buenos Aires? ¿No le da vergüenza la provincia de Buenos Aires? No es lo mismo confrontar desde el poder que desde la oposición. Es el Presidente de todos los argentinos, no le puede decir ‘miserables’ a los empresarios o ‘confundidos’ a los que se expresan”.

Para el final de su descargo, destacó las declaraciones televisivas en las que afirmó que almorzaría con sus seres queridos y que se realizó una carta astral. Finalmente, concluyó: “Lo último que necesitamos es un Presidente partidario”.

