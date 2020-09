A 4 AÑOS DEL ACCIDENTE DE BRUNO ESCOBAR

Carta abierta de los familiares de Bruno Escobar.

La misiva señala que: “Y un día como hoy, mis ojos te vieron pasar… sonrisa de oreja a oreja, de camisa blanca, jeans y zapatillas y recuerdo que dijiste apurado, mamá vuelvo temprano porque a las 8 am rindo natación. Y pensar que hoy serias profesor de educación física”.

“Hoy 24 de septiembre hace ya exactamente 4 años la vida de Bruno Escobar Cambio rotundamente. Por la codicia y falta de interés hacia la vida humana de algunos personajes de la noche de nuestra cuidad que, por acumular dinero en sus bolsillos no les importo la seguridad de esos jóvenes que, por un poco de diversión, van con sus amigos a esos establecimientos que no cumplen ni los más mínimos requisitos de seguridad”.

“Hoy se cumplen 4 años de esa terrible noche. La noche que con toda la ilusión y anhelo Bruno conocía lo que era su primer una peña universitaria por el día del estudiante, la cual fue su primera y última”.

“Gracias a esos seres sin escrúpulos, ese sábado 24 de septiembre del 2016, Bruno perdió sus sueños y emprendió una lucha diaria, a sus 20 años, estos señores decidieron cambiar su destino, se creyeron dueños”.

“Hoy no solo recordamos ese marcado y doloroso día, si no que hoy nos enfrentamos en este juicio cara a cara con los autores, y quienes decidirán hoy su destino y justicia son los honorables jueces de nuestra ciudad. Quienes hoy demostrarán que las piernas y el futuro de Bruno Escobar no serán en vano. Quienes deberán ser tajantes y dar un veredicto ejemplar para que nuestros hijos puedan estar seguros en la noche, y no nos lo devuelven en una silla de ruedas o en un cajón”.

“Hoy pedimos Justicia y memoria por el Caso Bruno Escobar y que jamás vuelva a pasar. Hoy Bruno y su familia agradece a la cuidad de Concordia por su solidaridad y ayuda en su recuperación, jamás olvidamos el amor y apoyo que recibimos en su campaña para mejorar su calidad de vida.

Con llanto de dolor término estas líneas y aguardo a que la vida nos de fuerza para seguir adelante y que cada día sea de bendición y paciencia para que en cómo te veo en mis sueños sea haga realidad. Volver a verte pasar con tu bici, practicando deportes y tocando la guitarra … lo que tanto amas”.

Firma la misiva: Eliana Escobar

Me gusta esto: Me gusta Cargando...