A LOS IMPUTADOS POR EL HOMICIDIO DE MARIELA COSTEN PODRÍAN CABERLE PENAS MUY ALTAS

El Fiscal de la causa por la cual hay dos personas imputadas por el homicidio de Mariela Costen, hecho ocurrido en el año 2019, dijo que otorgarle la prisión domiciliaria a los imputados no tiene explicación jurídica, en insistió con que “la morigeración en la prisión preventiva no tiene explicación”. Además, el fiscal deslizó que “podrían caberle penas muy altas, de perpetua para uno y de hasta 25 años de prisión para el otro”.

En este sentido, el fiscal Martín Núñez, se mostró extremadamente sorprendido ante el periodista Mario yrigoy, y manifestó: “me siento desconcertado con la decisión, dado que es difícil de explicar”, y admitió que “en ningún libro va a poder encontrar que no firmarle un oficio a una de las partes implique morigerar la prisión preventiva; incluso la resolución de la Cámara de Casación, que es la que genera esta consecuencia, indica que estamos dentro de los plazos procesales para una medida cautelar, además que no hay hechos nuevos que ameriten la morigeración”, explicó.

Por otra parte el representante del Ministerio Público Fiscal a cargo de la causa insistió con que: “no hay explicación jurídica porque creo que no existe, si están dados todos los requisitos para continuar con la medida cautelar, el hecho de que no se le haya firmado un oficio a una de las partes, no entiendo cómo puede beneficiar a la otra parte que no apeló”, y admitió que “es inentendible cómo, tal situación podría derivar en una responsabilidad de las víctimas y de la acusación de la fiscalía porque la persona que tenía que firmar el oficio era el juez de Garantías, no el querellante ni el fiscal”, aclaró.

El letrado reflexionó que: “el paso del tiempo es atendible pero la defensa planteó más de 50 audiencias en esta etapa intermedia para evitar justamente que el juicio llegue”, y recordó que “hubo impugnaciones, recusaciones, en mi caso -dijo- se me ha recusado en tres oportunidades, e incluso se lo ha recusado al juez de Garantías. Pareciera que quiénes han generado estas dilaciones ahora le achacan el paso del tiempo a fiscalía y a la querella”, rezongó y reseñó que “el propio Superior Tribunal de Justicia reconoció que hemos hecho una investigación rápida y diligente”.

PODRÍAN CABERLE PENAS DE PRISIÓN PERPETUA PARA EL HOMICIDA Y 25 AÑOS DE CÁRCEL PARA EL CÓMPLICE

Finalmente el fiscal hizo referencia a las penas que les podría caber a cada uno de los imputados, en este sentido explicó que: “las penas tienen que ver mucho a propósito de cómo se desenvuelvan las pruebas en el proceso, el pedido concreto tiene que ver con eso. Almada tiene una pena única que es la prisión perpetua porque él está siendo imputado por homicidio agravado porque la amiga de Mariela Costen, declaró que cuando la víctima se dio vuelta para verlo, la ejecuta para que no lo pueda reconocer, por lo tanto en esa pena no hay graduación, esa es pena absoluta, es prisión perpetua”, y aclaró que “respecto del otro imputado, que es Batalla, que no llevaba el arma y que no disparó, y es el que le dijo a Almada <<hey boludo qué hiciste>> contra ese imputado hay una pena de 10 a 25 años de prisión y entre eso estará el pedido desde esta fiscalía”, aclaró Núñez.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...