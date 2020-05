A PARTIR DE JUNIO LOS AFILIADOS AL IOSPER DE CONCORDIA QUEDARÁN SIN COBERTURA EN LOS SANATORIOS LOCALES

La Cámara Sanatorial de Concordia emitió un comunicado donde advierte que se tomó la decisión de suspender los servicios al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) porque no hay novedades de los 19 millones de pesos que se les adeudan. La medida entrará en vigencia el día 14 de junio.

En este sentido, el Dr. Juan Carlos Montangie, como director médico del Sanatorio Concordia, expresó ante un equipo de cronistas de EL SOL-Tele5 que: “nosotros mandamos una carta documento, la que llegó hoy al IOSPER (por ayer) donde planteamos que si no se arregla la deuda de 19 millones de pesos para el 14 del mes que viene, se cortarán todos los servicios”.

No obstante, el galeno aclaró que, “hoy (por ayer), todos los servicios están funcionando, los que dependen de las clínicas y sanatorios” y aclaró que “con los de las otras instituciones no tenemos nada que ver, es de clínicas y sanatorios, esto es por la deuda”.

Del mismo modo, el médico comentó que, “hoy (por ayer), llegaron del IOPSER ciertos pagos que no son suficientes pero queremos” y sostuvo que “nosotros queremos que quede bien aclarado que la internación no tiene ningún problema y se interna a través de los sanatorios”, aunque aclaró que “si no llegamos a ningún acuerdo para el 14 del mes que viene, definiremos el corte del servicio si no llegamos a ningún acuerdo”, y volvió a insistir con que “queremos que quede bien en claro que hoy el servicio está funcionando sin ningún problema”.

«HEMOS DECIDIDO POR UNANIMIDAD RESCINDIR EL CONVENIO QUE TENEMOS CON EL IOSPER»

Por su parte, el Dr. Carlos Arizabalo, como presidente de la Cámara Sanatorial de la Ciudad de Concordia, sostuvo que “la obra social fue informada mediante una carta documento de que la recisión obedece a las reiteradas e infructuosas gestiones de pago, lo que impide mantener las prestaciones sanatoriales con el normal aprovisionamiento de insumos, pago de salarios, tecnología” y agregó que, “tal como señala, el propio convenio, la denuncia de unas partes debe hacerse con 30 días de anticipación por lo que los afiliados, de acuerdo a la carta documento, dejarán de tener prestación a partir del 14 de junio”.

