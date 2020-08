Abogado dice que no infló el monto de la indemnización

El Abogado defensor de siete trabajadores de la construcción, justificó las razones del monto de la demanda y aclaró detalladamente el desarrollo del proceso judicial y los fallos de la justicia local.

En este sentido, el abogado Ricardo Solla, como patrocinante de los trabajadores demandantes, le dijo a cronistas de El Sol-Tele5 que: “sobre el caso los 7 Albañiles explotados en la obra en construcción de la Mónica Cristina Muñoz, quiero poner en evidencia una serie las mentiras y manipulaciones a las que está siendo sometida la opinión pública a través de falsedades, omisiones y tergiversaciones, por parte de esta persona que se encuentra condenada por la justicia en primera, segunda instancia y tercera instancia, y por un periódico digital”, dijo.

Específicamente sobre el caso judicial, el letrado reseño que: “el juicio que nos ocupa es llevado adelante por siete empleados de la construcción contra su empleador -José Alberto Imas- y la propietaria de la obra -Mónica Cristina Muñoz- que adquiere el carácter de demandada por ser titular de la obra, no por ser empleadora. El juicio tramitó en primera instancia en el Juzgado del Trabajo N° 3 de Concordia”.

“Los albañiles reclaman diferentes rubros e indemnizaciones laborales, como consecuencia de haber sido mantenidos en negro, trabajando en una obra destinada a la construcción de tres departamentos tipo dúplex”, no obstante, Solla aclaró que “el empleador fue el Sr. José Alberto Imas, y la Sra. Muñoz ha sido demandada por ser la titular de la obra, en virtud de la solidaridad que establecen los arts. 32 de la ley 22.250 y art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (no como empleadora). Los trabajadores se desempeñaron en dicha obra entre el mes de marzo de 2014 y marzo de 2015.”, detalló.

Del mismo modo el letrado dijo que: “las sentencias de primera y segunda instancia han sido favorables a los trabajadores. Con las pruebas con la que contábamos, no había manera de que no sea admitida la demanda, desde el comienzo mismo del litigio”, y acotó que “el empleador demandado, José Alberto Imas, otorga el Alta Laboral ante AFIP de los siete trabajadores demandantes, reconociendo la relación laboral dentro del régimen de la construcción”, y puntualizó que “en este sentido, de toda lógica jurídica y elemental, la prueba central que funda las condenas en las dos instancias es el referido reconocimiento efectuado por el propio empleador ante la AFIP, respecto a que los reclamantes que eran empleados suyos, bajo el régimen de la construcción”.

Solla recalcó que: “Todo se encuentra categóricamente probado en el expediente a través de la documentación remitida por la AFIP. Luego -dijo- la Sra. Muñoz, intenta desvirtuar esto realizando un relato fantástico e inverosímil, culpando a los funcionarios del Ministerio de Trabajo por haberla asesorado mal”, y aclaró que “no fue ella la que otorgó el Alta Laboral a los siete trabajadores, sino el empleador Imas”.

“De más está decir que el fantasioso relato de la señora no ha sido probado en autos, y ni siquiera ha ofrecido algún medio probatorio para realizarlo, esa es la razón por la que recurre al desprestigio mediático, pero hay otro detalle no menor -dijo Solla- es que el propio empleador Imas, ha consentido el fallo que tiene por existente la relación laboral, es decir el propio empleador no cuestionó lo decidido por la justicia respecto a la efectiva existencia de la relación laboral”.

En ese mismo sentido, el abogado Solla aclaró que: “la sentencia de primera instancia dice en forma clara que: ha sido el propio accionado quien ha reconocido en sede administrativa la existencia de un contrato de trabajo con los mismos encuadrable dentro del régimen de la construcción. Luego, la sentencia de segunda instancia también le dice a la Sra. Muñoz que: los vínculos laborales de cada uno de los actores con el accionado Alberto José Imas se encuentran probados como consecuencia del categórico reconocimiento que de las mismas hiciera ante la AFIP”, no obstante ello, Solla acotó que “la demandada Muñoz, viene realizando un berrinche mediático en el cual no se ha privado de una serie de graves acusaciones y ofensas contra el honor de los trabajadores, Jueza, este abogado demandante, no siendo ello más que una manipulación de las reales circunstancias del caso”.

El letrado asegura que: “el empleador José Imas no ha cuestionado el fallo que tiene por existente la relación laboral entre él y los siete trabajadores demandantes. Esto implica que la existencia misma de la relación laboral se encuentra fuera de discusión”, aunque aclaró que: “la demandada Muñoz, condenada por resultar solidariamente responsable en su carácter de titular de la obra, cuestiona la existencia de la relación laboral a pesar de que el propio empleador la dejó reconocida luego de la sentencia de primera instancia. Claro está -dijo Solla- que las excusas que la Sra. Muñoz pretende hacer creer a la justicia no han sido probadas en el expediente, y ni siquiera ofreció alguna prueba que pudiera llegar a acreditar el cuentito relatado por ella. En este aspecto, la Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones de Concordia, le ha brindado las respuestas pertinentes, de esta manera: en primer lugar, las razones que la recurrente invoca para justificar dicho proceder, constituyen meras manifestaciones unilaterales, carentes de todo respaldo probatorio, es decir, que para que lo afirmado por la Sra. Muñoz pudiera ser siquiera valorado, debió al menos probarlo, lo que no ha ocurrido en el expediente. No obstante, esta carencia probatoria, la Sala Laboral se ocupa de responder a los pretextos dados por la demandada apelante. El texto señala que en segundo lugar, porque la alegación de tales motivaciones subjetivas resultan insuficientes para revertir el reconocimiento realizado ante la AFIP, ya que existiendo medios y recursos legales establecidos para lograr la revisión de las posibles consecuencias del acta del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTESS) que mencionó -conforme Resolución 655/2005 del MTEySS, Procedimiento para la comprobación y juzgamiento de las infracciones a que se refieren los Capítulos B), E), G), I) y J) de la Resolución General Nº 1566-AFIP-, sin embargo el codemandado Imas decidió formalizar un acto de reconocimiento ante la administración pública (AFIP), es decir, de la existencia de la obligación intimada por la administración (MTEySS) y su legitimidad, y sea cuales hubieran sido los móviles internos del empleador para hacerlo”.

Agregó además el letrado que: “la Sala Laboral puntualiza que: en tercer lugar, porque resulta contrario a elementales principios de buena fe, de lealtad y de seguridad jurídica que alguien pretenda desconocer los efectos derivados de un reconocimiento ante la administración pública (AFIP), invocando que lo realizó por mera conveniencia o utilidad. Este tercer punto -dijo Solla- resulta un directo reproche a la conducta de la demandada, la cual ya había sido calificada como de “temeraria y maliciosa” en la sentencia de primera instancia, y por la cual fue sancionada. Aquí el Tribunal de Alzada le está diciendo a la demandada: “Ud. dice que mintió, engañó a la Administración Pública, por pura conveniencia personal, pero ahora viene y dice que no tengamos en cuenta dicho acto de reconocimiento de la relación laboral porque en realidad ahora se da cuenta que no le conviene, pero esto resulta contrario a la buena fe, a la lealtad y a la seguridad jurídica”, acotó a propósito de lo expuesto por la Sala que: “contundente reproche a la mala fe de la demandada”.

Asimismo el letrado puntualizó que: “en cuarto lugar, porque de no haber realizado el Sr. Imas el reconocimiento citado bien podría haber utilizado los medios legales a tal fin y a su alcance (descargo, recursos, etc.) para intentar enervar los efectos de la mencionada acta, mediante el mecanismo legal previsto a tal fin, esto es, para que en su caso, y en dicha instancia administrativa o posterior judicial, pudiera haber acreditado las circunstancias por las que ahora tardíamente manifiesta no habrían existido las relaciones laborales invocadas por los actores y expresamente confesadas por el mencionado Imas al dar de alta a los trabajadores ante la AFIP, y como bien lo enfatiza la juez de grado a fojas 451 vto., 1er. párrafo”.

Finalmente Solla reseño que: “ahí está la contestación que la Sala Laboral le formula a la demandada respecto a su (no probado) cuentito del Alta por conveniencia”, y resaltó que “también la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia ha dado la razón a los trabajadores, incluso reprochándole a la demandada que “incurre en gruesos errores respecto del fondo del debate”, considerando que, en lenguaje barrial, no conoce la cuestión. Ahora vuelven a la carga con las injurias y agravios, afirmando que –epítetos mediante- intenté elevar el monto del juicio en 4 millones de pesos extras. Ello es falso. La diferencia que arroja la planilla practicada por mi parte, y la aprobada, respecto de la demandada Muñoz, es mucho menor a 4 millones, sin perjuicio de lo cual la diferencia radicó en que la tasa de interés por la que había sido condenada la demandada en primera instancia era del doble de la que cobra el Banco Nación, y en base a dicha tasa se realizó la liquidación. Pero el Sr. Juez consideró que la que había que aplicar era la tasa que se aplica en la sentencia de ejecución y así lo resolvió. No hay 4 millones de diferencia, no hay ardid, no hay mala fe…sólo hay 7 trabajadores que todavía están esperando a que la Sra. Muñoz le pague lo que les debe, resultando útil resaltar que respecto de la mitad de ellos la propia “viuda y docente” reconoció haber contratado, a pesar del escándalo mediático”, mencionó el abogado Ricardo Solla.

