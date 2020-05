ABOGADOS LOCALES SE MOVILIZARON RECLAMANDO QUE LA JUSTICIA VUELVA A FUNCIONAR

Ayer, en horas de la mañana, alrededor de las 10, un nutrido grupo de abogados marchó batiendo palmas hasta el edificio de Tribunales y, posteriormente, se dirigieron hasta el Palacio Municipal De nuestra ciudad.

Los profesionales del derecho reclamaron que la actividad en Tribunales se restablezca en plenitud. Paralelamente, a la misma hora, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell, recibió al presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Alejandro Canavesio y a integrantes de la comisión directiva de la entidad para dialogar acerca del retorno progresivo del funcionamiento de la justicia.Diego Cabrera, presidente de la seccional Concordia del Colegio de Abogados.

Tras la entrega de un petitorio a la superintendencia del STJ en Concordia, se dirigieron a la municipalidad, en la movilización, Diego Cabrera, como presidente de la seccional Concordia del Colegio de Abogados, manifestó ante un equipo de cronistas de nuestro medio que: “lo que nosotros queremos es que la sociedad vea que es parte de esto porque la sociedad tiene problemas y necesita la indemnización, la cuota alimentaria que no le están pagando” y acotó que “el Banco Entre Ríos no está funcionando, no están haciendo los pagos como corresponde y la gente viene y nos reclaman el por qué no avanzan los estudios”, y justificó que “no avanzan porque los Tribunales están cerrados”.

En ese encendido reclamo, Cabrera señaló que “nosotros queremos la reapertura porque hay colegas que están pasándola muy mal, hay colegas que ni siquiera pueden llevar la comida a sus hogares” y aclaró que “me pareció desafortunado el comentario del Superior Tribunal que habla de los montos monstruosos que pagaron desde el Estado en estos días. Esos no son honorarios profesionales y lo que queremos es que nos expliquen de dónde surgen esos montos”.

Asimismo, referenció que “son de unos pocos colegas, que no son la mayoría”, no obstante advirtió que “meterse con los honorarios de los abogados es desafortunado, porque jamás hemos hablado de los sueldos de ellos” y remató apuntando que “los jueces van al supermercado, van a los comercios, van a todos lados y ¿por qué no abren los Tribunales entonces?”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...