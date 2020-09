AGMER VA POR UNA NUEVA “DESCONEXIÓN VIRTUAL” PERO POR 8 DÍAS

Mañana miércoles 9 y elpróximo jueves 10, el gremio docente entrerriano comenzará con nuevas medidas de acción, las que continuarán durante todo el mes. Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) enfatizaron que los trabajadores del gremio, concluirán una semana que consideran histórica. “Son las 100 horas ininterrumpidas de radio en Defensa de la Educación Pública y de nuestros derechos, nos mostró que, aún en las peores crisis, en tiempos en donde la normalidad se ha puesto en tensión somos capaces de diseñar, acordar y llevar adelante estrategias del lucha en conjunto que nos posibiliten instalar con fuerza nuestras demandas”, destacaron.

A través de un comunicado enviado a nuestro medio, desde el gremio que nuclea a los docentes entrerrianos manifiestan que: “denunciamos ante la Dirección de Trabajo las actitudes dilatorias y esquivas del Ejecutivo provincial. Sostenemos que ya no tiene excusas para no sentarse y manifestar voluntad política de avanzar en el tratamiento urgente de la cuestión salarial. No es posible excusarse en el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” o en el “distanciamiento social”, expresaron.

Dentro de las exigencias reclaman que: “la urgente reapertura de la discusión salarial de las/os trabajadora/es de la educación, de acuerdo a los criterios históricos de la Comisión de Salario; la derogación de los Artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia; que se garantice el salario y el sistema previsional como derechos inalienables de los trabajadores y que se visualicen los recibos de haberes en tiempo y forma. Que se dé un un inmediato aumento de partidas de comedores escolares para ampliar la cobertura de los hogares de nuestros alumnos mediante módulos alimentarios; la devolución de los aportes patronales al Iosper del 4,5% al 6% y la urgente regularización de las deudas provinciales y nacionales con OSPLAD”, entre otros puntos.

Anunciaron la realización de una nueva desconexión virtual por ocho días. La misma tendrá lugar los días miércoles 9, jueves 10, lunes 14, jueves 17, viernes 18, mates 22, miércoles 23 y jueves 24 de septiembre. Adelantaron que van a realizar una conferencia de prensa, y un auto parlante dos días por semana durante tres semanas del mes, impulsar firma de un petitorio virtual con los sindicatos docentes y ATE exigiendo la presentación de una oferta salarial.

