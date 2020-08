AMENAZÓ CON UN CUCHILLO AL KIOSQUERO PORQUE NO LE QUISO FIAR BEBIDAS ALCOHOLICAS

El hecho se produjo en un negocio denominado “Parada 22”, ubicado en le intersección de avenida Tavella y 11 de Noviembre. El propietario comentó ante nuestro medio que un hombre que trabajaría en el hospital Masvernat, le fue a pedir fiado bebidas alcohólicas y como no lo quisieron complacer con lo que pedía para saciar el vicio, el individuo, sin importarle que había clientes en el interior, extrajo un arma blanca y amenazó al propietario exigiendo que le dieran lo que pedía.

Sobre el mal momento que tuvo que pasar, Leo, el propietario del comercio, expresó ante cronistas de este medio que: “tuve un altercado ayer (por el lunes) durante el día porque en realidad este tipo vino a pedir fiado, en un principio accedimos a complacerlo porque él había pedido fiado y lo pagó, pero ya en horas de la tarde vino alcoholizado y drogado con un cuchillo en la mano. La verdad es que nos asustamos mucho porque no sabemos cuáles eran sus intenciones”, admitió el comerciante.

En ese mismo sentido, Leo acotó que: “el tipo sacó un cuchillo delante de toda la gente y lo manipulaba y arengaba con el cuchillo en la mano. Después se lo puso dentro de la manga del buzo que tenía puesto”, y agregó que “yo no me asusté, enseguida llamamos a la policía que vino enseguida y se lo llevaron preso”, recordó.

“Lo que el muchacho pedía fiado no era comida, me pedía alcohol -contó el comerciante- la vez que le habíamos fiado anteriormente, también era alcohol lo que había llevado porque vino varias veces a pedir alcohol, pero la última vez que vino y no le quisimos fiar la bebida, fue cuando sacó el cuchillo de manera amenazante”, y puntualizó que “el muchacho es un empleado del hospital Masovera, él trabaja ahí”. Aseguró Leo.

