AMERICANO, LA FONOLA Y MY WAY CERRARON DEFINITIVAMENTE SUS PUERTAS

La pandemia continúa haciendo estragos en el rubro gastronómico, hotelero y del entretenimiento. A la suma de varios establecimientos que tuvieron que cerrar sus puertas, esta vez le tocó a La Fonola Pool Bar, Americano Buffet Libre y en la mañana del miércoles también se confirmó la no continuidad para My Way.

En diálogo con este medio, Leandro Lapiduz, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica mostró profundo dolor por el cierre de estos lugares céntricos. “En la Fonola varias generaciones pasaron por sus instalaciones y el Americano era uno de los únicos Buffet de la ciudad muy elegidos por el cliente uruguayo. La familia Cravero siempre fue tradicionalmente gastronómica teniendo previamente La Glorieta, la verdad que una pena que deban cerrar sus puertas y hoy a la mañana me informaron del cierre definitivo tras 18 años de My way, una disco bar que marcó la vida nocturna de varias generaciones, incluso la nuestra. En el 2006 había comenzado a funcionar, pasó por todas las crisis, tuvo una gran expansión en su momento teniendo el Hostal del Río y Puerto Juárez, hoy debe cerrar sus puestas e incluso se devolvió la propiedad y los dueños van a ser un proyecto de locales comerciales”, la verdad que es una situación tremenda.

El titular de la AHGC recordó que allá por el 18 de marzo advirtieron tras un serio estudio que hicieron que el 40 por ciento de la red hotelera y gastronómica no iba a soportar la crisis. “Justamente la crisis iba a venir después de la pandemia y yo creo que de a poco al no recibir un salvataje del volumen que necesitaba este sector por parte del Gobierno Nacional era un escenario que era previsible».

Por último, Lapiduz señaló que hoy la situación apremia: “Hay que ver como encontramos las medidas para que los comercios puedan llegar a ese día tan esperado que está lejos porque esto depende estrictamente de una vacuna y hoy por hoy no es una realidad”.

