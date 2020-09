ANSES rechazó el pedido de CFK para no pagar Ganancias en su jubilación

Ahora decidirá una jueza sobre esta cuestión y si la vicepresidenta debe cobrar dos pensiones vitalicias.

El abogado de la ANSES Diego Hernán Ruiz Gonzalez rechazó este viernes el pedido de Cristina Kirchner de no pagar impuesto a las Ganancias en las dos pensiones vitalicias que reclama. Tras esta decisión, ahora será la jueza de la Seguridad Social Viviana Patricia Piñeiro la que resuelva sobre ese y otros pedidos salariales de la vicepresidenta.

En un escrito, el letrado dijo que el “hecho nuevo” que esgrimió el abogado de Cristina no se ajusta a la legislación al respecto y precisó que el “manual interno de la ANSES” que explica como liquidar pensiones vitalicias no es una resolución administrativa sino una simple guía para empleados.

En definitiva, “la norma PREV-34-03 denunciada como hecho nuevo es una norma interna, cuyos destinatarios son los empleados del organismo, la cual no tiene entidad jurídica para modificar la legislación nacional en materia de impuesto a las ganancias”, señaló el abogado de la ANSES. Ahora será la jueza Piñeiro la que decida si le debe omitir el descuento de Ganancias y pagar dos pensiones vitalicias, la suya y la del ex presidente Néstor Kirchner, entre otros reclamos.

La abogada Silvina Martínez dijo a Clarín que “ahora la jueza debe resolver estos reclamos de la vicepresidenta y el tema de fondo”.

La vicepresidenta había informado hace dos semanas a la Justicia que su jubilación de ex presidenta la ANSES se la deben liquidar cobrando antigüedad, compensación jerárquica, sin descuentos del impuesto a la Ganancias y con un “adicional por zona austral (40 por ciento del haber real)”. Además, solicitó que finalmente resuelva si le corresponde, desde el punto de vista jurídico, cobrar también la pensión de Néstor Kirchner y le reembolsen las retenciones de Ganancias desde el 2015 hasta la fecha. Hasta ahora cobra la pensión vitalicia de Kirchner, luego de que el ex presidente Mauricio Macri decidió, luego de un largo trámite, que debía optar por una de las dos.

El abogado de la ex presidenta, Facundo Fernández Pastor, presentó un escrito a la jueza Piñeiro en la que le comunica que se “enteró” de la existencia de “un manual interno” de la ANSES que explica cómo liquidar las jubilaciones a ex ministros de la Corte, ex presidentes y ex vicepresidentes.

En el escrito de Ruiz Gonzalez se explicó que los “los presidentes gozan del mismo derecho que los Sres. Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a que su antigüedad sea liquidada conforme lo establecido por los arts. 1° y 2° del Decreto PEN 1.417/87”. Ello “en atención a que según los términos de la norma PREV-34-03, por código “011-000 ANTIGÜEDAD MINIST/SECRET/SUBSECRE, corresponde adicionar el 2% por cada año de antigüedad en el título habilitante o por cada año de servicio transcurrido en reparticiones oficiales, calculado sobre la suma del sueldo básico, incentivo mejora servicio para la justicia, suplemento Ac. 27/04, compensación jerárquica y compensación funcional”.

“En los casos de la liquidación de pensiones por Ex-Presidentes, se toma la antigüedad del título que tiene la persona hasta el momento que cesó sus funciones y quienes no hayan adjuntado el título habilitante se toma los años que estuvo en el cargo de presidente”, agregó en referencia al título de abogada de la vicepresidenta.

“Los Presidentes y Vicepresidentes en actividad están sujetos al pago del impuesto a las ganancias, por eso mi mandante tiene el deber legal de retenerlo de la asignación mensual vitalicia, en su carácter de agente de retención en virtud de la Resolución General AFIP N° 4003/2017”, finalizó el abogado de la ANSES.

