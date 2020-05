ASALTO A REMISERO EN EL TORONJAL

En la madrugada del miércoles, un chofer de la Remisería Libre fue asaltado por un ladrón en el Barrio El Toronjal. El empleado manejaba un Gol Trend y le sustrajeron la maquina ticketera y la llave del vehículo.

En dialogo con cronistas de El Sol-Tele 5, el propietario de la remisería Esteban Pereyra afirmó que ha sido asaltado un interno de la empresa. “Dos y media de la mañana fue abordado aquí en la empresa, lo han llevado a inmediaciones del Barrio El Toronjal y por suerte solamente le sustrajeron objetos del móvil que usa para el trabajo y la llave del auto, afortunadamente no pasó a mayores”.

El dueño de la remisería ubicaba en calle San Lorenzo entre San Luis y Sarmiento comentó la secuencia del asalto: “El chofer acerca al pasajero a zona de calles Maipú y Néstor Garat y cuando llegaron al lugar a punta de cuchillo le exigió las pertenencias. El chofer al verse avasallado tuvo que salir del auto, en eso el ladrón aprovechó y le sustrajo la maquina ticketera y la llave del coche”.

En cuanto a la recaudación no se precisó el monto justo pero fue alrededor de 700 u 800 pesos. “En ese horario no andamos con mucho dinero encima cosa de no tentar al diablo”.

Por último Pereyra añadió que en estos últimos días han sido objeto de varios asaltos cosa que no pasaba tanto antes. “Se ha incrementado bastante la inseguridad así que tenemos que andar con mucho cuidado”.

