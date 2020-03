ASEGURAN QUE EL 70% DEL COMERCIO LOCAL ESTÁ CERRADO Y PASANDO POR UN MAL MOMENTO, PERO QUE LOS VENCIMIENTOS Y OTROS COMPROMISOS NO CAMBIARON DE FECHA

Desde el Centro que nuclea a los comercios de todos los ramos en nuestra ciudad, reconocen que el coronavirus en la Argentina no sólo tendrá consecuencias sanitarias para la población, sino también económicas sobre todo para los comerciantes locales porque están atravesando por una situación acuciante ante el cierre de muchos de ellos por la cuarentena.

Sobre esta problemática, Diego Lago, como Presidente del Centro de Comercio Industria y Servicios de Concordia (CCISC), le dijo a cronistas de este medio que: “los comercios que hoy permanecen abiertos tuvieron al principio como un auge en las ventas pero hoy la mayoría está cerrando al mediodía, trabajan muy poco y están buscando optimizar los horarios y trabajar de corrido para que el personal haga un solo viaje para ir a trabajar y de vuelta ya se queden en sus casa”.

Lago posteriormente se refirió al “70% del comercio restante”, en este sentido dijo que: “ese porcentaje del cual estamos hablando que son la mayoría del comercio productivo y que está cerrado con una situación muy compleja y desesperante porque no saben como afrontar todo lo que viene, ni siquiera saben cómo pagarán los sueldos y los impuestos a fin de mes, no sabe como va a pagar los servicios, los alquileres”, y reiteró que “esta es una situación bastante complicada porque estamos ante algo que nunca se vivió”.

En ese mismo sentido dijo que: “vamos a ver que medidas va a tomar el gobierno nacional porque tanto el gobierno provincia como el municipal están esperando los anuncios para ver si se pueden manejar en la misma sintonía”.

A párrafo seguido el dirigente señaló que: “cuando salgamos de esta situación porque vamos a salir porque se están haciendo bien las cosas, la vida continúa y para vivir necesitamos del comercio porque nuestra economía gira en torno a eso”, y reflexionó: “si no tenemos en cuenta que el 70% de esa actividad hoy está con las puertas cerradas y no puede generar, es urgente que se tomen cartas en el asunto porque esta semana pasaron cosas muy preocupantes porque no se han prolongado los vencimientos, las multas siguen vigentes, entonces uno piensa que si no hay actividad, por que los bancos activan un clearing bancario cuando no hay actividad y no pueden cubrirse esos compromisos. Eso no se entiende “, enfatizó y se preguntó: “¿como es que no se han tomado medidas sobre este problema que lo tenemos todos los comerciantes?”.

