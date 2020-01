ASEGURAN QUE LAS COMPRAS CON LA TARJETA ALIMENTAR NO REPERCUTIÓ EN LOS GRANDES SUPERMERCADOS

Integrantes de CASCO (Centro de Autoservicios y Supermercados de Concordia) reconocen que la participación de las personas beneficiarias de la Tarjeta Alimentar, se han volcado a la compra en los almacenes de barrio. Aseguraron que las ventas con el plástico no impactó en los grandes supermercados.

En este sentido, Laura Kobrinsky, propietaria de Supermercado Modelo, señaló ante cronistas de este medio que: “hemos sido muy claros en la implementación y en limitar en los productos alimenticios, lo cual nos trajo muchos problemas con los beneficiarios; se ve que ellos tenían expectativas de poder consumir otros productos que no tienen nada que ver con alimentos, como por ejemplo productos de limpieza”, puntualizó.

“Muchas veces venían al supermercado a preguntar si podían llevar pañales o productos de limpieza y cosas que no significaran alimentos cosas que no están incluidas dentro de la posibilidad de compra -destacó- entonces más de uno o deje las cosas o no entra a comprar directamente”, comentó y reseñó que “nosotros no les indicábamos que cosas podía consumir dentro de lo que es el rubro alimentos, pero en su mayoría se han volcado a fideos, arroz, harina, leches, lácteos en general”, detalló. La titular de uno de los supermercados más importantes de nuestra ciudad, lamentó que “nosotros teníamos una meta importante que no se vio reflejada en las ventas. Probablemente -afirmó- algo habrá quedado en los barrios, una buena parte”, no obstante aclaró: “no es que la venta no se dio ni se vio, todos hemos notado en la participación de los beneficiarios, pero en menor expectativa”, reconoció.

