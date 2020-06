Aviones que vuelan desde otras provincias aterrizan en el aeropuerto de Concordia

aterrizan en el aeropuerto de nuestra ciudad

Imagen ilustrativa

Este domingo comenzó a circular vía WhatsApp un mensaje en el que indicaban que llegarían, al mediodía, 5 vuelos provenientes de Morón, provincia de Buenos Aires, al aeródromo Comodoro Pierrestegui. Entre las hipótesis figuraba la posibilidad de una donación de órganos, pero no es ese el motivo de la llegada de aeronaves.

El gobierno nacional aún no ha aprobado los vuelos de cabotaje y menciona, entre las posibilidades, que en julio podría haber un regreso paulatino, con protocolos establecidos. Entonces ¿Por qué hay vuelos que llegan a Concordia? Desde el aeródromo dieron una explicación.

Según contaron a El Entre Ríos, la llegada de vuelos es habitual. Concordia se ha convertido en un lugar de “parada técnica” para pilotos argentinos. “Esto es algo que ya viene pasando, tal vez hora trascendió, pero es habitual”, mencionaron y contaron: “Son pilotos e instructores que no quieren perder sus horas de vuelo, entonces vienen hasta acá, cargan combustible y vuelven. Tienen un procedimiento, pasan las naves por acá, bajan en el aeródromo, cargan combustible, a quienes son tripulantes les controlamos la temperatura y les tomamos los datos”.

Acerca de lo que sucede, explicaron: “Vienen de todas partes, pero no ingresan a la aerostación ni nada. Este lunes vendrán de Posadas, después de Mar del Plata y también salen desde acá, porque desde el aeroclub Concordia irán a llevar un avión a arreglar y volverán. De todas maneras, tenemos protocolo de actuación para prevenir, pero no es riesgoso porque no hay intercambio prácticamente y tampoco ingresan a la ciudad, a lo sumo están 20 minutos y se van”.

“Seguramente trascendió porque el procedimiento fue distinto hoy, suele venir Sanidad de frontera a tomar la temperatura y cumplir con el protocolo de datos y demás, pero hoy no pudo, vinieron otras personas y seguro eso llevó a que se piense mal y trascienda”, concluyeron.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...