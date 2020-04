Baby Etchecopar no se va de Radio 10 por bajo rating, lo echan por no hablar bien del gobierno

Según los diarios alcahuetes y mercenarios que se bajan los calzoncillos por la pauta oficial, publicaron que las autoridades de la emisora le comunicaron esta semana al conductor un cambio de horario para su programa “El Ángel”, debido a su baja audiencia. Sin embargo, Etchecopar rechazó pasar a otro horario de la programación, por lo que en estas horas se está definiendo su desvinculación de la emisora perteneciente al Grupo Indalo.

Lo que no dicen los pasquines mercenarios es que al periodista se va de la emisora “no por bajo rating”, sino por sus diferencias con “Cristina y Máximo”, así lo afirmó el conductor radias.

En principio se dijo que las autoridades de la radio le pidieron a Etchecopar que cambiara de horario por su “bajo rating”. Pero Baby lo negó rotundamente. Y dijo que ya no estará más en la AM 710 por “cuestiones ideológicas”.

SI NO HABLÁS COMO ELLOS QUIEREN TE PERSIGUEN Y TE HACEN RAJAR

“Me echaron”, arrancó Etchecopar. “¿Por bajo rating? Nada que ver. Me están rajando porque no coincido con la línea editorial de la radio. Que diga lo que quiera Página 12. O Víctor Santamaría. O Verbitsky… Cristina (Kirchner) me odia históricamente. Dice que soy xenófobo, gorila, facho… La banda volvió. Y opera desde las tinieblas. Hace siete meses que quieren poner a Duggan (Pablo) en este horario, desde que escribió el libro en el que dijo que Nisman se había suicidado (“a la hora del regreso”, Duggan conduce Camino a casa)”.

“Con De Sousa y Cristóbal López, los que están al frente del Grupo Indalo, está todo bárbaro. Pero las órdenes ahora vienen de Máximo y Cristina…”, concluyó.

