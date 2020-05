Benedetto confirmo los fondos para concluir con la obra del Auditórium de Federación

El Intendente de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, mantuvo, en la tarde de este martes, una reunión con el Presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Luis Benedetto, porque manifestó que es un «amigo» de Federación. Dentro de los anuncios confiados a 7Paginas, sobresalen los 30 millones de pesos para terminar con la obra del Auditórium de esta ciudad.



Con respecto a lo que se abordó en dicha reunión Bravo especificó: “Sobre el Auditórium, me mostró que se encuentra en la etapa final para reanudar los trabajos, y de esta manera concluir esta obra que tan olvidada estuvo y que tanta falta hace en nuestra ciudad”.

“La noticia me alegro el día en medio de tanta angustia que provoca esta Pandemia”, comento el intendente de la ciudad de Federación, al conocer la noticia dada por el propio Luis Benedetto, de que la CTM aportara 30 millones de pesos para concluir la obra del auditórium. “El llamado a licitación para la primera etapa la estaremos realizando en un plazo no mayor a los 45 días”, anuncio Ricardo Bravo.

Además, manifestó: “Se está trabajando para realizar aportes a la planta de tratamiento en la parte del Invernadero. Apuntar mucho a los pequeños emprendimientos y a las instituciones deportivas para trabajar en la integración social en los clubes, otros de los ejes que trabajaremos en conjunto”.

Padrino

El Intendente también expresó: “Entre tantas buenas noticias que he traído de esta visita, gracias al petitorio que le he llevado por parte de la Dirección de la Escuela N°16, Benedetto se comprometió a darle pronta respuesta a ello y además me confirmó que CTM vuelve apadrinar a la escuela como históricamente lo ha hecho. Una noticia que es de suma importancia, por la labor que llevan adelante el cuerpo directivo, docentes y no docentes de esta institución tan comprometida con los chicos”.



Para finalizar Bravo dijo: “Hablamos sobre las obras de CAFESG y me confirmó que dos de los tres proyectos presentados, ya se encuentra en la etapa de llamado a licitación. Uno de ellos es el tanque y Playón Deportivo Barrio Cafesg, y el otro es la iluminación de calle Alem Norte que será dividida en tres etapas. Hemos dialogado sobre los proyectos que les presenté junto a mi equipo, y pude observar lo mucho que se avanzó, y es algo que me llenó de orgullo y satisfacción, noté, una vez más el compromiso de Benedetto hacia los federaenses”.



Además: “Hice llegar mis saludos a través del Presidente de CTM al Gobernador Gustavo Bordet por su compromiso y predisposición para con nuestra comunidad, por trabajar en forma articulada con nuestros equipos técnicos para realizar los objetivos que nos propusimos”, concluyó Ricardo Bravo.

