Benítez (juez concordiense que estaría a favor de liberar chorros y violadores) cuestionó a jueces de Ejecución de Penas porque, según él, “No liberaron la cantidad de internos que pretendemos”

El doctor Maximiliano Francisco Benítez, defensor general de la Provincia (quien estría a favor de liberar chorros y violadores), admitió que el Ministerio Público Pupilar emitió el 16 de marzo último una resolución a través de la cual solicitó a los defensores que tramitasen ante los distintos juzgados una petición de modo tal que todos aquellos internos que estuviesen con salidas, no vuelvan a las unidades penales.

Que se queden en casa

Esa decisión se adoptó, dijo Benítez, “para no correr el riesgo de que traigan el virus, y que aquellos que salían durante el día, tampoco volviesen a dormir al penal, que se quedaran en casa, al igual que las mujeres embarazadas y con niños. En el caso de las personas de riesgo, (se pidió) que se analicen todas y cada una de las causas para determinar si se puede pedir la domiciliaria o si se debe proteger a esas personas de otra manera”, contó.

“A aquellos a los que no se les puede otorgar domiciliaria por el tipo de delito o el tiempo que le falta para cumplir la condena, lo lógico es que fueran alojados en otro lugar, sin hacinamiento, donde puedan permanecer seguros, intramuros”, explicó luego.

4 condenados por delitos sexuales

“En ningún momento, la Defensa pidió la salida de una persona con este tipo de delitos”, aseguró. Cuando habla de “este tipo de delitos”, se refiere a los delitos sexuales. Pero admitió que “alrededor de cuatro personas han salido (que no fueron pedidos por nosotros), todas de mucha edad, con custodia y que han demostrado que van a un lugar donde no representan ningún riesgo. Los jueces lo han interpretado de esta manera”.

Aseguró, luego, que “no se ha inventado nada nuevo en materia de control. El colectivo de los penados no es homogéneo. No todos tienen delitos graves o penas altas, hay un porcentaje muy alto que está con delitos menores, a números del 2019 hablamos del 30 por ciento de los internos que se encuentran en nuestros penales”.

Y apuntó: “Cuando hablamos de una salida racional y ordenada nos referimos a hacer hincapié en delitos y penas menores, lo que se busca es descomprimir no generar impunidad”.

Habló, además, del otorogamiento de prisiones domiciliarias y del beneficio de la libertad condicional a internos de distintas unidades penales de la provincia en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus y para evitar hacinamiento y, consecuentemente, contagios.

Aclaró, enseguida, la situación de Entre Ríos y calificó como “parcialmente errónea” la información que da cuenta sobre el beneficio de prisión domiciliaria para 165 internos alojados en diferentes cárceles de Entre Ríos, a la vez que destacó que “la mayor parte de los beneficiados habían cumplido su condena o corresponden al fuero Federal”.

“La cantidad de internos liberados por ambos juzgados de Ejecución de Penas de Entre Ríos (uno en Paraná, el otro en Gualeguaychú) fueron solo 14, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19”, en cuanto al resto de los presos que obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria, “fueron liberados por la Justicia Federal, no por la Justicia provincial”, enfatizó Benitez.

Por otra parte, el Defensor Público destacó que además de los 14 internos, “fueron liberados aquellos que cumplieron el plazo estipulado para su prisión preventiva o porque cumplió la pena correspondiente, no porque se encuentren dentro del planteo realizado por el riesgo de contagio de Covid-19”.

Al momento de referirse a los tipos de delitos por los cuales cumplían condena en diferentes penales de la provincia estas 14 personas, Benítez fue errático. Sin brindar detalles particulares respecto a sus casos, se abocó a remarcar que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que hay sobrepoblación en las cárceles, y que en consecuencia lo que corresponde para evitar una catástrofe es que se produzca una liberación racional y ordenada”.

Y aclaró: “Quienes toman esto como que los funcionarios judiciales buscan impunidad, como se lo quiere hacer ver para confundir a la gente, están equivocados. Lo que se está tratando de hacer, en función a lo que se pretende liberar o llevar a prisión domiciliaria sacando del encierro entre muros, es a aquellas personas que estaban con salidas, es decir aquellas personas que ya están a punto de cumplir su pena y que han fijado un domicilio para sus salidas sociofamiliares o sociolaborales”.

“Esos internos ya estaban con salidas antes del aislamiento obligatorio. Son personas que ya están muy cerca de cumplir la condena y que tienen muy buen comportamiento. Hay otra gente que no está con salidas pero cumple la condena en un mes y medio o tres meses, a esos internos que están a punto de concluir su pena también, todo para descomprimir la cuestión de las cárceles”, sumó.

Y puntualizó: “En toda la provincia tenemos alrededor de 100 personas en estado grave de salud y si han salido tres es mucho”.

El control de las domiciliarias

Consultado por quien llevará adelante el control de los internos que han sido beneficiados con la prisión domiciliaria, Benitez explicó: “Se van a controlar de la misma manera que se los controlaba cuando salían del penal para ir a trabajar o para hacer la visita socio familiar. Se iban caminando del penal, no hay cambios”.

“Hay distintas formas de controlar la prisión domiciliaria, una de las formas es con el uso de pulseras electrónicas, pero no hay en cantidad suficiente en la provincia de Entre Ríos”, reconoció el defensor público, y continuó: “La otra forma de controlar es la que se usó siempre cuando no existían las pulseras: el interno se va a su casa con un control policial. Pero estamos hablando de internos que si se mandan cualquier macana es más lo que tienen que perder que ganar. Acá no se está liberando a nadie que tenga una pena de 25 años o perpetua. La intención es liberar de a poco, de manera racional a los mejores presos, penados por delitos menores”.

Dejando en claro que la resolución al respecto de la liberación de internos está cargo de los jueces de Ejecución de Penas, Benitez dejó en clara la postura de la Defensoría Pública: “Hasta ahora no hemos tenido suerte y los jueces no han liberado la cantidad de internos que nosotros pretendemos que se liberen, considerando que, en realidad, no son liberados sino que se van a prisión domiciliaria. Quien liberó la mayor cantidad de internos ha sido el fuero Federal”.

