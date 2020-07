BLOQUE DE CONCEJALES DEL PJ LE RESPONDIÓ A LOS “ODIADORES SERIALES”

Desde el Bloque Justicialista del Concejo Deliberante de la Ciudad de Concordia adherimos a las palabras expresadas por el Sr. Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández durante el acto oficial de celebración de los 204 años de la Declaración de la Independencia argentina, donde destacó la unidad con que el gobierno nacional y los gobernadores enfrentaron esta pandemia e instó a “terminar con los odiadores seriales.

Otra Argentina empieza hoy. No vengo a instalar un discurso único. Sé que hay diversidad, la celebro y propicio, y eso es algo que no me afecta. Pero lo que necesito es que esa diversidad ideológica sea llevada adelante con responsabilidad sin mentir, diciendo la verdad y respetándonos”. Apoyamos las expresiones del Sr. Presidente ya que consideramos que la violencia, la agresividad manifiesta y la violación de las normas no conducen a ningún camino positivo.

Estos son tiempos complejos para todos y necesitamos conductas que alienten la unión, la concordia y la solidaridad de todo el pueblo Argentino.

También queremos expresar nuestro enérgico repudio a los hechos de violencia hacía periodistas en la concentración del Obelisco autodenominada banderazo anticurentena en defensa de la Constitución, donde un grupo de manifestantes agredió brutalmente al equipo periodístico de C5N quien debió abandonar la movilización con cronistas heridos y su camioneta destrozada.

Este ataque violento hacia los medios de comunicación atenta contra la libertad de expresión y el derecho de los trabajadores de poder realizar su trabajo en las condiciones adecuadas, además de cercenar el derecho a la información.

Esta lamentable práctica violenta y demagógica se creía superada y enterrada en la página más oscura de una historia que no queremos volver a repetir. Los instigadores de la violencia, la agresión y el odio entre compratriotas deberán hacerse cargo del daño colectivo que le hacen a nuestro país.

Instamos a todos los ciudadanos a trabajar juntos y con valores positivos paran superar estas instancias que afectan al mundo entero. Sólo la madurez, la responsabilidad y la solidaridad nos permitirán salir airosos de esta situación.

Pablo Bovino, Claudia Villalba, Daniel Cedro, Lía Solís, Juan Domingo Gallo, Alicia Maldonado, Gastón Etchepare y Cristina Guitar.

