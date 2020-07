BORDET RECORRIÓ LAS OBRAS EN EL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO

El gobernador Gustavo Bordet y el intendente Alfredo Francolini, conjuntamente con legisladores nacionales y provinciales de nuestra ciudad, recorrieron ayer viernes por la mañana, la reactivada obra del gimnasio polideportivo del Instituto Superior de Especialidades de la Educación Física (Iseef) de Concordia.

Al aire libre y con un viento que cortaba el rostro, en una improvisada conferencia de prensa para los medios locales, el gobernador señaló que: “se retomó la última etapa de esta obra del gimnasio polideportivo que había tenido varios problemas con la empresa contratista, lo cual obligó a replantearla y de ahí la demora. Solucionados los inconvenientes, se retomó la obra y no parará hasta su finalización”, señaló el mandatario.

En ese mismo sentido Bordet detalló que: “este gimnasio tiene medidas para deportes olímpicos como voley, handboll, gimnasia artísticas y otros; y servirá para que los alumnos que desarrollan sus clases teóricas puedan hacerlo de alto rendimiento. Además -dijo- se complementa con el concepto de un polideportivo municipal que crece sostenidamente con diversas disciplina con alto rendimiento, como atletismos, jockey y otras actividades, y con el estadio de fútbol”.

Del mismo modo dijo que: “es una obra que se financia cien por ciento con fondos provinciales, como se hizo anteriormente con el edificio del ICEF, y es una erogación para mejorar la calidad educativa de muchos profesores que egresarán e impartirán la enseñanza en Concordia y varias localidades más para tener un futuro, una salida laboral y ejercer su vocación”.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENTRE RIOS

Respecto de la situación epidemiológica de nuestra provincia, Bordet señaló que: “hoy está solamente focalizada en tres ciudades que tienen contagio por conglomerado, que son Paraná, Gualeguaychú y Villa del Rosario”, no obstante aclaró que “estamos trabajando fuertemente y articulando políticas con los intendentes de las tres localidades”, y acotó que “en Paraná tomamos medidas que implican la restricción de la circulación de personas para no tener que cerrar comercios”.

A párrafo seguir Bordet agregó que: “entendemos que el contagio se propaga por la circulación de personas, por las reuniones sociales, que es lo que estamos tratando de evitar en estos días para salir del contagio por conglomerado en Paraná y en otras ciudades como Gualeguaychú, en Villa del Rosario y en Santa Ana”, y acotó que “hemos reforzado también los controles en las rutas, en el Túnel. Estamos trabajando con el gobernador de Santa Fe para los dos cruces fronterizos que tenemos y con el gobernador de Buenos Aires por Zárate-Brazo Largo, y fuertemente con una tarea de hisopados que se incrementó de manera exponencial”, acotando que “estamos analizando la posibilidad de hacer análisis en Concepción del Uruguay y poder tener la mayor cantidad de testeos posibles que nos den certeza sobre cómo se viene comportando la pandemia”.

A manera de conclusión, puntualmente sobre el tema, Bordet aclaró que: “nosotros no queremos parar la actividad económica ni perjudicar el comercio y la industria; lo que si queremos es que la gente sea responsable; y a veces solamente apelando a la responsabilidad no alcanza y hay que imponer medidas de control para evitar que haya reuniones clandestinas, que la gente circule sin ningún motivo, por lo menos por estos 10 días, hasta lograr un achatamiento considerable de la curva de contagios que tenemos en esa zona”, explicó.

Específicamente sobre el tema económico, Bodet dijo que: “hay una caída muy fuerte de los recursos, producto de que hay una baja de la actividad económica que es notoria; estamos pensando para la pospandemia en reactivar la obra pública para generar trabajo. También hay programas de Nación que están a punto de aplicarse en este sentido y también trabajar codo a codo con instituciones”, acotó.

EL INICIO DE CLASES ES COMPLEJO

Respecto al reinicio de clases en Entre Ríos, el mandatario afirmó: “estamos evaluando en forma permanente y mientras haya situaciones de transmisión por conglomerado la verdad que es complejo. Hoy no están dadas claramente las condiciones, lo conversaremos cuando realmente se puedan volver a dictar clases pero no queremos generar expectativas que luego se tornan ilusorias”, no obstante aclaró que “tenemos un protocolo preparado para automáticamente volver a las clases presenciales cuando la situación epidemiológica lo permita, pero no será de la misma manera porque tampoco va a ser igual la sociedad en general. Tendremos que acostumbrarnos a vivir en una nueva normalidad, muy diferente a la anterior, porque pueden disminuir los casos de contagios pero el virus no va a desaparecer hasta que haya una vacuna”, y acotó que “vamos a tener que convivir con el virus porque esta es la nueva normalidad que los tiempos nos exigen. Ni la vuelta a clases va a ser igual, ni tampoco lo será la forma de circular de las personas, ni de relacionarnos, por lo menos hasta que la pandemia esté completamente dominada en todo el mundo”, aclaró.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...