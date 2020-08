Brandoni cruzó a Alfonsín por sus críticas a la marcha: “No está en el centro de sus convicciones”

El actor y dirigente de la oposición consideró que el hijo del ex presidente “cruzó la raya” en sus últimas declaraciones sobre el banderazo del lunes contra el Gobierno. “Me da pena”, dijo.

El actor Luis Brandoni, uno de los dirigentes de la oposición que convocó y participó de la protesta del 17A, se mostró muy conforme de la cantidad de gente y la manera responsables que salió a las calles a ponerle un freno al Gobierno. Consideró que fue algo muy “saludable y que fortalece la democracia”.

Consultado en Palabra de Leuco por las últimas declaraciones de Ricardo Alfonsín, actual embajador argentino en España, el artista con pasado en el radicalismo no pudo esconder su malestar y opinó que el hijo del ex presidente “no está en el centro de sus convicciones”.

El funcionario había dicho que hubo mucho egoísmo en las calles” y que le cuesta “reconocer como radicales” a muchos de los dirigentes opositores que representan a ese partido. “Han demostrado que son incapaces o que les cuesta muchísimo procesar la derrota electoral, tienen odio, rencor. La derecha cree que la democracia solo se respeta cuando se cumplen sus políticas económicas liberales. Así, en estas condiciones, con una sociedad que se maneja así, es muy difícil resolver los problemas del país“, fueron las palabras Alfonsín en medio de la marcha del 17A.

Brandoni dijo que en varias oportunidades evitó discrepar con el hijo de Raúl Alfonsín “por razones de respeto”, pero que esta vez “cruzó la raya”. “Es un error muy grande el que ha cometido, y me parece que no está en el centro de sus convicciones, de lo que ha mamado desde que nació. Y me da mucha pena”.

Al término de la nota, el actor advirtió que “esto va a seguir y un día va a haber un gobierno de otro signo político, y va a estar también pendiente de que la gente salga a la calle a reclamarle lo que cree que es justo”. “Esto no termina acá, no es un grupo de pequeño burgueses clase media, de viejos. Esa gente no se va a callar más”, apuntó.

