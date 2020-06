BUSCAN QUE LAS ASEGURADORAS SE HAGAN CARGO DEL JUICIO CONTRA EL INSTITUTO DE PEDIATRÍA

La justicia falló y hay una condena firme contra el Instituto de Pediatría de Concordia, también contra un médico de Federación y contra el propio gobierno de la provincia de Entre Ríos, por una presunta mala praxis por el fallecimiento de una niña de 12 años, oriunda de la ciudad de Federación. Hecho ocurrido en el año 2013. Las autoridades de la institución médica expresaron que ante esta situación “no podrán pagar los sueldos de sus trabajadores”, y que si tienen que cerrar el instituto “40 trabajadores quedarán en la calle”. El abogado del director médico de la institución, dijo: “a ese embargo que lo paguen las aseguradoras porque hay póliza vigente”.

En este sentido, el abogado Martín Jáuregui, defensor del Dr. Arizabalo y del Instituto, expresó ante cronistas de este medio que: “yo me hice cargo hace pocas horas de este conflicto con la situación ya decantada, me hice cargo legalmente”, y continuó diciendo: “soy el flamante abogado defensor de ellos dos que están condenados”, afirmando que “encontré la punta del ovillo y puedo resolverlo”, adelantando que “estoy en tratativas con las compañías aseguradoras, los seguros médicos, porque había pólizas vigentes, para buscarle la manera de sustituir el embargo por un seguro de caución para que la sentencia responsabilice a los condenados en forma concurrente, no solidaria”, y aclaró que: “no puede embargarse a una sola parte, a uno solo de los cuatro por el total. Lo que yo quiero es sustituir el embargo por un cuarto y que ese embargo lo paguen las aseguradoras”, remató el abogado defensor.

​EL FALLO TIENE SENTENCIA FIRME

“El Instituto de Pediatría de Concordia tiene un juicio por mala praxis que se le inicia al doctor Carlos Alfredo Arizabalo, a la institución, al doctor Marcelo Javier Vera y al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos; por el fallecimiento de una nena el 10 de diciembre de 2013. Justo cuando en ese momento en Concordia estaba el estallido social, los saqueos y demás, generados por el resonante levantamiento policial”, reseñó el abogado defensor de una parte de los condenados. No obstante, reseñó que: “una nena de 12 años de la ciudad Federación, llegó con un cuadro de peritonitis aguda y como el instituto no contaba con los medios en ese momento para la atención, se produce la derivación a la ciudad de Paraná”.

En ese mismo sentido, Jáuregui recordó que pese a los esfuerzos médicos “no se puede evitar el deceso de la nena y esto provocó un juicio por daños y perjuicios, que termina con una importante condena en favor de los padres de la menor y lo extraño es que nunca se apeló ese fallo”, y acotó que “con el paso del tiempo, la sentencia quedó firme y en este momento no tenemos más por hacer, por lo que provoca que el instituto sea embargado en sus cuentas; quedando totalmente inhabilitado de actuar en lo inmediato, es decir, dentro de las 48 hora venideras tendrá un futuro totalmente incierto”.

Jáuregui aseguró que “a partir de esta semana, el instituto no podrá pagar los sueldos, el pago de las obras sociales también quedará dentro del embargo y la situación del directorio es de desesperación”, acotando que “representa un gran problema para toda la sociedad de Concordia ya que siempre en el contexto de una pandemia como estamos, es indispensable contar con un centro asistencial abierto”.

PUEDO RESOLVERLO

Finalmente el letrado volvió a insistir con que: “creo haber encontrado la punta del ovillo y puedo resolverlo porque estoy en tratativas con las compañías aseguradoras, los seguros médicos, porque había pólizas vigentes, para buscarle la manera de sustituir el embargo por un seguro de caución para que la sentencia responsabilice a los condenados en forma concurrente, no solidaria”, y aclaró que: “no puede embargarse a una sola parte, a uno solo de los cuatro por el total. Lo que yo quiero es sustituir el embargo por un cuarto y que ese embargo lo paguen las aseguradoras”, remató el abogado defensor.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...