CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS GOLPEÓ A UN RECICLADOR EN EL CAMPO EL ABASTO

Alrededor de las 9 de la mañana de ayer sábado, un camión recolector de residuos embistió con el estribo del mismo a un hombre de 28 años de edad que justo se había metido debajo de la unidad para sacar los desechos que estaba descargando en el volcadero municipal (Campo El Abasto), ubicado en Cambá Paso. De inmediato el herido fue rescatado por sus compañeros de tarea y fue trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat en una unidad sanitaria.

Sobre lo ocurrido, Oscar Murua, como encargado de volcar los camiones, dijo ante cronistas de este medio que: “yo hago el camión marcha atrás, hasta donde llega y me voy a otro camión para ponerlo en el mismo lugar, y el camionero no lo vio, justo que el muchacho se metió abajo del camión, el camionero no lo vio y lo golpeó con el estribo del camión”, explicó.

Asimismo, el trabajador contó que: “el camión se vino un poquito para adelante y el muchacho se metió en cuatro patas abajo del camión y lamentablemente lo tocó con el estribo del recolector. No lo pisó, lo tocó con el estribo y el muchacho quedó tirado abajo del camión”. “El muchacho tendría unos 28 años. Este muchacho hace poco que empezó a venir acá al volcadero, creo que el muchacho es correntino o misionero”, contó Murua, quien además agregó que: “el muchacho no se podía mover y se quejaba mucho de dolro por eso dos compañeros de él lo sacaron a la rastra de abajo del camión y como la ambulancia vino enseguida, se lo llevaron al hospital. El muchacho estaba muy dolorido y se quejaba de dolor, se ve que no podía caminar porque el golpe se ve que fue en la cintura. La imprudencia fue de parte del muchacho porque nadie lo vio cuando se metió abajo del camión”, lamentó el trabajador del volcadero municipal.

